Inteligencia artificial: hay que elaborar un luto; aceptémoslo

Habrá una producción masiva de imagen, de texto y, en cierta forma, de pensamiento, que será producto de la IA y no de nuestra inteligencia. Pero eso no debe significar que nos condenemos al abismo

Por Rafael León Hernández
robots humanoides trabajando en reemplazo de humanos, IA, inteligencia artificial
Un buen comienzo es dejar de señalar a quienes opten por usar ampliamente las herramientas del desarrollo tecnológico como si fueran inútiles o de “segunda clase”. Son y serán, como nosotros, hijos de su tiempo. (Shutterstock/Shutterstock)







