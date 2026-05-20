Esto fue lo que detonó el encontronazo entre Rodrigo Chaves y el PLN que molestó a diputada Janice Sandí

La fracción liberacionista fue la primera en reunirse con la mandataria Laura Fernández. De rosado, la diputada Janice Sandí.

La reunión entre la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y la presidenta Laura Fernández, el martes en Casa Presidencial, transcurría sin mayores sobresaltos hasta que, minutos antes de las 10:30 a. m., la diputada Janice Sandí abandonó el encuentro con evidente molestia. Con los brazos en alto, se dirigió a su compañero Víctor Hidalgo, quien la seguía en un intento por calmarla.

El equipo de La Nación, presente en Zapote, observó la escena y consultó a la legisladora verdiblanca sobre el motivo de su enojo, pero se rehusó a contestar en dos ocasiones, en la última, delegó la vocería en el jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, quien no hizo referencia a lo sucedido.

La diputada del PLN, Janice Sandí, salió visiblemente molesta de la reunión con la presidenta Laura Fernández.

Sería hasta horas después, que Sandí decidió contar su versión, en un video distribuido por el equipo de prensa de la fracción verdiblanca. En la grabación, la diputada y doctora contó que la reacción fue producto de manifestaciones despectivas que habría hecho el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“En un momento determinado de la reunión, el ministro de la Presidencia se dirige hacia la fracción y en un tono de voz totalmente inadecuado, se expresa de manera impresentable sobre la CCSS, el Colegio de Médicos y su cuerpo de especialistas”, expresó Sandí, quien antes de resultar electa, presidió la Unión Medica Nacional.

Sandí laboró durante 35 años como médica de la CCSS, la mayor parte de ese tiempo en el Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, en Cartago.

El meollo del asunto

Una intervención del ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, generó conflicto en la reunión entre la fracción del PLN y la presidenta Laura Fernández. (Casa Presidencial/Cortesía)

¿Pero qué fue lo que detonó las expresiones del expresidente y ministro Chaves, durante su reunión con la bancada del PLN?

Fuentes consultadas por La Nación indicaron que el exabrupto habría ocurrido como respuesta a la propuesta que expusieron los verdiblandos a la presidenta Laura Fernández, para crear una comisión especial legislativa que se enfoque en proponer soluciones para el fortalecimiento de la CCSS.

El pasado 13 de mayo, el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, anunció durante la sesión del plenario de ese día la presentación de una moción para crear el órgano especial, que contaría con el respaldo de las otras tres bancadas de oposición.

Indicó que no se trataría de una comisión investigadora, “que mire únicamente por el retrovisor”, sino un órgano que “trace la ruta para la modernización” de la CCSS.

¿Qué haría este órgano?

El documento, facilitado a las diputaciones, plantea como fines de la comisión especial el estudio de las problemáticas que arrastra la CCSS en los siguientes ámbitos:

Modelo de gobernanza

La deuda del Estado con la CCSS

La solvencia y situación financiera, a largo plazo, del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

Las listas de espera

Las necesidades actuales y futuras de los médicos especialistas en Costa Rica

El mandato del órgano sería no solo hacer un estudio de los orígenes y las causas de las deficiencias que tiene la CCSS en estos ejes, también se esperaría la generación de propuestas, incluida la formulación de proyectos de ley para atender estas situaciones y corregirlas.

El órgano tendría un plazo de 12 meses, prorrogable por el Plenario legislativo, para rendir un informe final con conclusiones y propuestas concretas.

Integrantes

La comisión estaría integrada por nueve diputados: cuatro del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), dos del PLN, y uno de cada uno de los partidos Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Además, contaría con cuatro asesores externos con voz pero sin voto: un representante del sector empresarial propuesto por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), uno del sector laboral, uno del personal de la CCSS —propuesto por el sindicato con mayor afiliación— y una persona experta independiente en pensiones, seguridad social y financiamiento de la salud.