Política

Esto fue lo que detonó el encontronazo entre Rodrigo Chaves y el PLN que molestó a diputada Janice Sandí

La primera reunión entre la presidenta Laura Fernández y la bancada liberacionista cambió de tono en cuestión de minutos y dejó una escena inusual en la Casa Presidencial

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Por Lucía Astorga
Reunión de fracciones con Laura Fernández
La fracción liberacionista fue la primera en reunirse con la mandataria Laura Fernández. De rosado, la diputada Janice Sandí. (JOHN DURAN/John Durán)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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