Diputada del PLN abandonó la reunión con Laura Fernández por comentarios de Rodrigo Chaves

La diputada Janice Sandí no salió contenta de la reunión que sostuvo la fracción del PLN y Laura Fernández.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Janice Sandí, explicó que su molestia tras la reunión con la presidenta Laura Fernández se debió a los comentarios y al tono utilizado por el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves.

Esta mañana, Fernández se reunió por separado con todas las fracciones de oposición, incluido el PLN. Esa cita estuvo marcada por la salida anticipada de Sandí, quien abandonó la sala antes que el resto de la bancada.

La diputada del PLN, Janice Sandí, salió visiblemente molesta de la reunión con la presidenta Laura Fernández.

Cuando se le consultó qué le generó molestia, la diputada por Cartago rechazó, inicialmente, referirse al tema y delegó la vocería en el jefe de fracción, Álvaro Ramírez.

“En un momento determinado de la reunión, el ministro de la Presidencia (el expresidente Rodrigo Chaves) se dirige hacia la fracción (del PLN) en un tono de voz totalmente inadecuado. Se expresa de manera impresentable sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Colegio de Médicos y su cuerpo de especialistas. Evidentemente, no estábamos ahí para recibir ese tipo de mensajes de una forma totalmente inadecuada también para un ministro”, dijo esta tarde en un video difundido por la fracción verdiblanca.

Sandí es doctora y, antes de llegar a Cuesta de Moras, fue presidenta de la Unión Médica Nacional.

“Esta diputación no aceptó esas posiciones, se las señalé al señor ministro (Chaves), porque la dignidad y el respeto entre los poderes no se negocia”, señaló Sandí.

La diputada aclaró que la presidenta Fernández se portó “respetuosa, conocedora de los problemas nacionales y con un afán de diálogo", cerró.