Política

Diputada del PLN abandonó la reunión con Laura Fernández por comentarios de Rodrigo Chaves

La legisladora liberacionista Janice Sandí salió antes que sus compañeros de la reunión visiblemente molesta

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Por Sebastián Sánchez
La diputada Janice Sandí no salió contenta de la reunión que sostuvo la fracción del PLN y Laura Fernández.
La diputada Janice Sandí no salió contenta de la reunión que sostuvo la fracción del PLN y Laura Fernández. (John Durán/John Durán)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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