¿Estará Rodrigo Chaves en el chat de WhatsApp de los expresidentes? Así respondió José María Figueres

El expresidente José María Figueres atendió consultas de la prensa este domingo tras votar en la Escuela San Cristóbal Sur, en Desamparados.

El expresidente José María Figueres Olsen se mostró este domingo reservado sobre la eventual inclusión del mandatario Rodrigo Chaves en el chat de WhatsApp que comparten varios exgobernantes de Costa Rica.

Figueres fue consultado en forma directa por la prensa sobre si respaldaría que el actual jefe de Estado sea incorporado a ese grupo de conversación cuando termine su mandato.

El exmandatario (1994-98) guardó silencio por unos segundos y luego respondió con cautela.

“Esa es una pregunta tan complicada que necesito pensarla mucho”, indicó antes de retirarse de la Escuela San Cristóbal Sur, en Desamparados, donde acudió a votar

La existencia del chat de expresidentes fue confirmada, en junio del 2022, por la exmandataria Laura Chinchilla, quien en ese entonces detalló que Carlos Alvarado había sido el último en incorporarse.

En aquel momento trascendió que el grupo estaba conformado por siete expresidentes: Rafael Ángel Calderón (1990-1994), José María Figueres (1994-1998), Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010), Laura Chinchilla (2010-2014), Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Alvarado (2018-2022).

Chinchilla también explicó en aquella ocasión que el expresidente Abel Pacheco (2002-2006) era el único ausente, no por falta de invitación, sino porque, según dijo, él prefería comunicarse solo mediante llamadas telefónicas.