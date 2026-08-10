Política

Es mi héroe: asesor del PPSO comparte video donde hombre insulta y grita en plantón por la democracia: ‘Hitler, mi padre’

En su perfil de Facebook, el asesor y creador de contenido oficialista compartió el video donde un adulto mayor grita varios insultos a los manifestantes del plantón

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Por Aarón Sequeira
tío charly influencer charvista
El asesor Carlos Chaves, también influencer oficialista conocido como Tío Charly, compartió el video donde un hombre grita: "Hitler, mi padre" a los asistentes al plantón por la democracia. La diputada compartió el video del asesor en su Instagram. (Captura Facebook Carlos Chaves/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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