Es mi héroe: asesor del PPSO comparte video donde hombre insulta y grita en plantón por la democracia: ‘Hitler, mi padre’

El asesor Carlos Chaves, también influencer oficialista conocido como Tío Charly, compartió el video donde un hombre grita: "Hitler, mi padre" a los asistentes al plantón por la democracia. La diputada compartió el video del asesor en su Instagram.

El asesor legislativo y creador de contenido Carlos Chaves Ubau, quien se identifica en algunas redes sociales como ‘Tío Charly’, compartió un video de un adulto mayor que durante el plantón por la democracia el jueves pasado lanzó varios insultos a las personas que estaban a su alrededor mientras mostraba una bandera de color turquesa con las siglas PPSO.

En el video de 24 segundos se escucha al hombre decir: “Hitler. Mi padre. Hitler”, y luego agrega: “Malditos, resentidos”, dirigiéndose a varias personas presentes en el plantón.

Chaves está destacado como uno de los cinco influencers activos en redes que trabajan como asesores de la fracción parlamentaria del Partido Pueblo Soberano (PPSO) dentro del equipo de comunicación de la bancada.

El asesor compartió el video del hombre en su perfil de Facebook este domingo 9 de agosto, a las 8:57 p. m., con este mensaje: “Es el heroe de ustedes? Porque el mio si (sic)”. A la par de su comentario, puso un emoji de una bandera de Costa Rica y otro de una persona haciendo el saludo militar, con la mano puesta en la frente.

La publicación de Carlos Chaves también fue compartida por la diputada Cindy Murillo, como una historia en su perfil de Instagram, el domingo por la noche.

No es el primer asesor ligado al oficialismo que tiene una referencia al dictador alemán Gustavo Adolfo Hitler en sus redes. A inicios de junio, La Nación dio a conocer que un funcionario del Ministerio de Hacienda destacado en la Asamblea Legislativa tenía una frase de Hitler, contra la democracia como sistema político, en su perfil de Whatsapp.

Este medio gestionó una consulta al asesor a través del encargado de prensa de la fracción oficialista. Por esa vía, el creador de contenido aseguró que su afirmación de que el hombre que grita es su héroe no es ni por los insultos ni por la referencia a Hitler, sino porque al adulto mayor sacó y mostró una bandera del Partido Pueblo Soberano ahí, en la plaza de la Democracia.

“No tiene nada que ver los otros dos temas a los que usted hace mención”, señaló el asesor.