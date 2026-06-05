Funcionario de Hacienda destacado en la Asamblea colocó frase de Hitler contra la democracia en su perfil de WhatsApp

El asesor César Murillo Quirós (a la izquierda, en la imagen), del Ministerio de Hacienda, acompañó al viceministro de Egresos, Luis Molina, en la sesión de la Comisión de Hacendarios del pasado 26 de mayo.

El funcionario del Ministerio de Hacienda César Murillo Quirós, quien funge como el enlace entre esa cartera y la Asamblea Legislativa, colocó una frase del dictador alemán Adolfo Hitler en su perfil de WhatsApp.

Se trata de una frase dicha por Hitler en abril de 1923, en el circo Krone, de Munich, en la que hablaba contra la democracia y la humanidad.

“Con humanidad y democracia nunca han sido liberados los pueblos”, dice el texto colocado en el estado de WhatsApp de Murillo Quirós, seguida del apellido de la persona a quien se atribuye dicha afirmación: “Hitler”.

El asesor del Ministerio de Hacienda para la Asamblea Legislativa, César Murillo Quirós, colocó una frase de Adolfo Hitler en su WhatsApp. Así puede verse en esta captura de pantalla hecha por La Nación (Captura de pantalla/La Nación)

La frase fue pronunciada por Hitler cuando tenía dos años de ser el líder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (Partido Nazi) en un discurso donde intentaba responsabilizar a la prensa de varios países europeos, con dueños de origen judío, de haber forzado a sus gobiernos a entrar en el conflicto internacional que se conocía entonces como la Gran Guerra, luego denominada Primera Guerra Mundial.

Ese discurso lo dio casi a los 34 años, meses antes del fallido intento de golpe de Estado que lo llevaría a la cárcel.

La intención de la arenga era culpar al pueblo judío, en particular la prensa que Hitler llamaba “democrático-marxista-judía” de convertir a la Alemania de aquella época en una víctima de varias alianzas, y de presuntamente azuzar a varias potencias a la guerra contra el gobierno alemán.

Dos décadas después, el régimen nazi ejecutó el Holocausto contra el pueblo judío.

El Holocausto fue el genocidio sistemático cometido por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial contra los judíos europeos, y causó la muerte de unos seis millones de personas. Adolfo Hitler y el régimen nazi lo impulsaron mediante una ideología antisemita, leyes discriminatorias, propaganda y una maquinaria de exterminio que convirtió la persecución en una política de Estado.

‘¿En serio?’, dijo el funcionario

“¿En serio?“, fue la primera respuesta del asesor a La Nación, cuando se le consultó vía telefónica por qué tenía esa frase en su estado de WhatsApp.

“Tengo que revisar a ver qué pasó. ¿Está bien?“, dijo, pero cuando se le preguntó si era o no suyo el WhatsApp con esa frase, insistió en que tenía que revisar qué había pasado.

Luego, dijo que no podía hablar por llamada porque estaba en una reunión, y tenía que verificar cuál era la situación.

‘No me había percatado, es bastante antiguo’

Posteriormente, en la tarde de este jueves, el asesor quitó la frase de su perfil.

Más tarde, en una ampliación de su reacción, el asesor de Hacienda indicó: “Honestamente no me había percatado de ese mensaje de perfil, es bastante antiguo, ni me recordaba. Ya lo eliminé porque no concuerda con mi ideología, valores y principios actuales“.

Exasesor de Leslye Bojorges y del MAG

César Murillo Quirós está encargado del enlace entre Hacienda y el Congreso, con particulares funciones en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Sin embargo, antes fue asesor del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), al cual representó en febrero de este año, en una sesión de la Comisión de Turismo.

Más atrás, antes de ser funcionario del MAG, Murillo trabajó como asesor ad honórem del entonces diputado Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), tal como lo confirmó el exjefe de la fracción de la Unidad, Alejandro Pacheco.

Como asesor ad honórem, fue enviado a acompañar, en varias ocasiones, a los diputados de la Unidad del periodo pasado (2022-2026) en sesiones de la Comisión de Hacendarios.

Murillo Quirós formó parte del PUSC y es oriundo del cantón de Puriscal.