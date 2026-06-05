Política

Funcionario de Hacienda destacado en la Asamblea colocó frase de Hitler contra la democracia en su perfil de WhatsApp

La frase fue utilizada en un discurso en el que el dictador culpaba al pueblo judío

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Por Aarón Sequeira
César Murillo Quirós, asesor del Ministerio de Hacienda, junto con el viceministro de Egresos, Luis Molina, en la Comisión de Hacendarios
El asesor César Murillo Quirós (a la izquierda, en la imagen), del Ministerio de Hacienda, acompañó al viceministro de Egresos, Luis Molina, en la sesión de la Comisión de Hacendarios del pasado 26 de mayo. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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