Enero marca el pulso de la campaña electoral: estas son las fechas clave rumbo a las elecciones del 2026

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recordó que durante el mes de enero vencerán varios plazos relevantes del cronograma electoral, de cara a los comicios nacionales del próximo 1.º de febrero, por lo que hizo un llamado a los partidos políticos y actores del proceso a tomar previsiones.

Según informó, el viernes 2 de enero del 2026 finaliza la tregua navideña, por lo que las campañas políticas podrán reanudar la difusión de propaganda política en medios de comunicación colectiva y realizar actividades proselitistas en vías o lugares públicos.

El TSE detalló que, a lo largo del mes de enero, vencerán otros plazos establecidos en el Código Electoral y su normativa complementaria. Entre las fechas más relevantes se encuentran las siguientes:

Jueves 1.º de enero: Último día para que los partidos sustituyan a personas designadas en juntas receptoras de votos que no se hayan presentado a juramentarse.

Último día para que los partidos sustituyan a personas designadas en juntas receptoras de votos que no se hayan presentado a juramentarse. Viernes 2 de enero: Reinicio de la propaganda política y de las actividades proselitistas en espacios públicos.

Lunes 5 de enero: Cierre del plazo para solicitar la acreditación de fiscales generales, cantonales y de juntas receptoras de votos.

Miércoles 7 de enero: Fecha límite para solicitar permisos para realizar actividades proselitistas en zonas o sitios públicos.

Jueves 8 de enero: Vence el plazo para solicitar la sustitución de integrantes de juntas receptoras de votos no juramentados.

Viernes 16 de enero: Finaliza el plazo para realizar traslados de centro de votación, salvo casos de fuerza mayor.

Sábado 17 de enero: Entrega del material electoral a las juntas cantonales y distribución del padrón electoral por distrito; además, último día para solicitar sustituciones de fiscales acreditados.

Lunes 19 de enero: Vence el plazo para solicitar la acreditación de observadores electorales.

Sábado 24 de enero: Todo el material electoral deberá estar en poder de las juntas receptoras de votos.

Domingo 25 de enero: Último día para que los partidos realicen reuniones o mítines en zonas públicas.

Último día para que los partidos realicen reuniones o mítines en zonas públicas. Miércoles 28 de enero: Fecha límite para publicar encuestas o sondeos de opinión y para difundir propaganda electoral en medios de comunicación colectiva.

El Tribunal recordó que la información completa sobre el proceso electoral, así como herramientas como el programa Votante Informado, se encuentran disponible en su sitio web oficial.

