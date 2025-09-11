Encuesta CIEP: apoyo a Rodrigo Chaves difiere entre las costas y el Valle Central

La última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) mostró una marcada diferencia en el apoyo al presidente Rodrigo Chaves entre los habitantes de las provincias costeras y las del Valle Central.

En Limón, Puntarenas y Guanacaste, el respaldo a la gestión del mandatario se sitúa cerca del 60%; mientras en Heredia, Cartago y San José está por debajo del promedio nacional, que es del 52%.

En el caso de Alajuela, el apoyo está justo en la media. En San José, el porcentaje baja a casi un 45%.

Estas diferencias se afianzaron en esta encuesta elaborada en setiembre, pese a que los porcentajes por provincia han registrado variaciones en los últimos meses.

“En conjunto, el Valle Central tiende a tener menor apoyo al presidente; y en conjunto, la periferia tiende a tener más. Hay variaciones, sí, pero en su conjunto más o menos llevan esa dinámica”, afirmó Rónald Alfaro, coordinador de la encuesta.

Apoyo al presidente Chaves, según características sociodemográficas (setiembre 2025). (CIEP-UCR/CIEP-UCR)

Diferencias por edad y género

Quienes más apoyan a Chaves son los hombres entre 35 y 54 años, con niveles educativos de primaria o secundaria.

En cambio, lo apoyan menos las mujeres, los jóvenes de 18 a 34 años, los mayores de 55 años y las personas con estudios universitarios.

La brecha se ha ampliado especialmente entre géneros y rangos de edad.

Alfaro resaltó la existencia un factor en estos indicadores: “Votan más las mujeres. La gente más joven que lo desaprueba vota menos. En la periferia, que el presidente tiene más apoyo, ahí se vota menos”.

El investigador explicó que estos patrones pueden dar indicios de las próximas elecciones; incluso, permite a todas las fuerzas políticas tomar decisiones.