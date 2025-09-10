Política

Encuesta CIEP: apoyo a labor del presidente Rodrigo Chaves se estanca

Estudio refleja una una mayor proporción de votantes en terreno neutral

Por Lucía Astorga

El respaldo a la gestión del presidente Rodrigo Chaves Robles se mantiene en el 52%, de acuerdo con la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.








