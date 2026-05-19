Política

Encuentro entre el Frente Amplio y Laura Fernández termina con más coincidencias que diferencias

El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, detalló los puntos de acuerdo y las líneas rojas en reunión con la presidenta Laura Fernández.

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Por Yucsiany Salazar y Lucía Astorga
La fracción del Frente Amplio se reunió con la presidenta Laura Fernández, la mañana de este martes 19 de mayo.
La fracción del Frente Amplio se reunió con la presidenta Laura Fernández, la mañana de este martes 19 de mayo. (John Durán/John Durán)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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