Encuentro entre el Frente Amplio y Laura Fernández termina con más coincidencias que diferencias

La fracción del Frente Amplio se reunió con la presidenta Laura Fernández, la mañana de este martes 19 de mayo.

El encuentro entre la fracción del Frente Amplio y la presidenta Laura Fernández finalizó con un balance de más coincidencias que diferencias en temas de la agenda nacional.

Así lo detalló el jefe de la bancada frenteamplista, José María Villalta, quien calificó la reunión de acercamiento como “un espacio productivo, constructivo y de mucho respeto”.

“Me parece que son más los puntos de coincidencia sobre lo que hablamos en esta primera reunión de acercamiento y vendrán otras reuniones donde tendremos que profundizar sobre los temas”, agregó.

Reformas judiciales y seguridad

Entre los temas tratados, el jefe de fracción del Frente Amplio enfatizó la necesidad de reformas para evitar que el Poder Judicial libere reiteradamente a sospechosos vinculados a bandas criminales.

En ese sentido, la bancada presentó al Poder Ejecutivo una agenda de proyectos específicos que incluye:

Sanciones directas a organizaciones criminales.

Agilización del levantamiento del secreto bancario para capitales del narcotráfico.

para capitales del narcotráfico. Penas severas para funcionarios públicos vinculados a la corrupción y el narco.

Inclusión de los delitos ambientales, como la minería ilegal, dentro de la Ley de Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.

En el ámbito judicial, Villalta también planteó mejorar el proceso de elección de magistrados y magistradas mediante concursos técnicos y de antecedentes. Esto, según dijo, con el fin de evitar la penetración de estructuras delictivas.

Eso sí, la bancada reiteró a la presidenta su oposición a cualquier propuesta para suspender derechos o garantías individuales, como lo ha mencionada la mandataria para atender la crisis de inseguridad.

“Dejamos claro los temas en los que no hay acuerdo, como por ejemplo, levantar derechos y garantías de la ciudadanía. Pero, por supuesto, sí hay acuerdo en todo lo que permita fortalecer la capacidad de los cuerpos policiales para perseguir el crimen organizado“, explicó Villalta.

Crucitas, agua potable y género

Durante el acercamiento también se discutió la situación de Crucitas. Mientras el Gobierno expuso su propuesta, el Frente Amplio presentó una alternativa que, según defienden, resuelve el problema de seguridad ambiental sin generar un daño mayor. La mandataria se comprometió a analizar dicha iniciativa.

Por otra parte, los frenteamplistas urgieron la convocatoria de un proyecto de ley para resolver el desabastecimiento de agua potable en diversas comunidades afectadas por trabas legales en el reglamento del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Finalmente, en materia de derechos de las mujeres y seguridad de género, la fracción solicitó priorizar la ley para la atención de víctimas de femicidio, una iniciativa que reporta un avance significativo desde el periodo legislativo anterior.

“En general fue una reunión cordial donde con la señora presidenta logramos establecer un canal de diálogo y el acuerdo de seguir conversando sobre los temas de la agenda legislativa para poder construir acuerdos y poder avanzar en beneficio del país”, agregó Villalta.

Al igual que los demás diputados, los legisladores del Frente Amplio asistieron a la reunión con Laura Fernández sin sus celulares, ante la prohibición de ingresar los dispositivos al espacio de diálogo con la mandataria.