Fracción del Frente Amplio llega a Casa Presidencial para reunirse con Laura Fernández: ‘Tenemos muchas expectativas’

La fracción del Frente Amplio llegó a la Casa Presidencial para reunirse con la presidenta Laura Fernández, este lunes 19 de mayo.

José María Villalta, jefe de la bancada, aseguró sentirse esperanzado de que se puedan lograr acuerdos durante el encuentro.

“Tenemos muchas expectativas. Vamos a defender los derechos del pueblo costarricense y no vamos a permitir que avance la corrupción y el abuso de poder”, comentó.

El jefe de la fracción frenteamplista mencionó que pondrán sobre la mesa propuestas en temas de salud, seguridad, educación, derechos de los trabajadores.

“Creemos que hay posibilidades de construir acuerdos”, agregó.

Frente Amplio llegó a Casa Presidencial para reunión con Laura Fernández. (John Durán /John Durán)

La mandataria sostendrá una serie de reuniones con las fracciones de oposición. El primer grupo en ser recibido fue el Partido Liberación Nacional (PLN), encabezado por su jefe de fracción, Álvaro Ramírez.

Luego de la cita con el Frente Amplio, a las 11:00 a. m. será el turno de las diputadas Abril Gordienko y Claudia Dobles, representantes de las bancadas unipersonales del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), respectivamente.

En un inicio, los periodistas debían esperar afuera de la Casa Presidencial por disposición de la Presidencia. No obstante, a las 9:36 a. m. se revirtió el criterio y se permitió el ingreso de la prensa.