Política

Fracción del Frente Amplio llega a Casa Presidencial para reunirse con Laura Fernández: ‘Tenemos muchas expectativas’

La presidenta Laura Fernández sostiene reuniones con las fracciones de oposición.

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Por Yucsiany Salazar y Lucía Astorga
Frente Amplio llegó a Casa Presidencial para reunión con Laura Fernández.
Frente Amplio llegó a Casa Presidencial para reunión con Laura Fernández. (John Durán /John Durán)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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