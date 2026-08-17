Política

¿En qué se diferencian el proyecto de gobierno para eliminar pensiones de expresidentes y el que fue rechazado en la Asamblea?

‘La Nación’ analizó las diferencias entre el proyecto presentado por el gobierno de Laura Fernández y la iniciativa rechazada en comisión

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
22/06/2026, San José, Casa Presidencial, conferencia de prensa de la presidenta Laura Fernández junto al ministro de Hacienda Rodrigo Chaves.
La protección de derechos adquiridos marca la principal diferencia entre el nuevo proyecto del gobierno y la iniciativa rechazada del Frente Amplio. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCpensiones de expresidentesPPSOFrente AmplioLaura Fernández
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.