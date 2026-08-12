Política

Frente Amplio reacciona a cambio de criterio de Laura Fernández sobre pensiones de expresidentes: pide recuperar proyecto que el PPSO votó en contra

Diputado Edgardo Araya afirmó que no es necesario iniciar otra iniciativa porque el expediente 24.793 ya se encuentra en la Asamblea Legislativa

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Por Jailine González Gómez
Edgardo Araya, diputado, Frente Amplio
Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, destacó el cambio de posición de Laura Fernández y pidió retomar su proyecto para eliminar pensiones de expresidentes. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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