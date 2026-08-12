Frente Amplio reacciona a cambio de criterio de Laura Fernández sobre pensiones de expresidentes: pide recuperar proyecto que el PPSO votó en contra

Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, destacó el cambio de posición de Laura Fernández y pidió retomar su proyecto para eliminar pensiones de expresidentes.

La fracción del Frente Amplio (FA) reaccionó este miércoles 12 de agosto al cambio de posición de la presidenta Laura Fernández sobre las pensiones de expresidentes, que ascienden a ¢4 millones. Pidió al gobierno apoyar el proyecto que esa agrupación ya presentó para eliminar el beneficio.

El diputado frenteamplista Edgardo Araya afirmó que no considera necesario comenzar la discusión desde cero con el nuevo proyecto anunciado este miércoles por Fernández, pues en la Asamblea Legislativa se encuentra el expediente 24793 del FA.

“Nos alegramos muchísimo de que la señora presidenta haya dado marcha atrás y haya decidido ser coherente en el sentido de ir por la eliminación de las pensiones de lujo, las de los expresidentes”, declaró Araya.

El legislador atribuyó el cambio de posición de Fernández a la presión ejercida fuera y dentro del Congreso.

“Es evidente que la presión popular y la presión desde la Asamblea Legislativa surtió efecto”, sostuvo.

Araya recordó que el expediente 24793 fue rechazado recientemente con votos del oficialismo y del Partido Liberación Nacional (PLN). El diputado planteó retomar esa iniciativa en lugar de iniciar el trámite de otra propuesta.

“Ya ese proyecto está aquí, está avanzado. Ustedes desde el partido de gobierno lo votaron en contra hace poco, pero lo podemos recuperar, lo podemos hablar. ¿Por qué tener que presentar otro proyecto y avanzar desde cero?”, cuestionó.

“Está aquí el proyecto. Echemos para adelante y aprobémoslo cuanto antes”, agregó.

El diputado del Frente Amplio Edgardo Araya afirmó que la presidenta Laura Fernández “dio marcha atrás” sobre las pensiones de expresidentes y pidió retomar el expediente 24.793

La reacción del Frente Amplio ocurrió después de que Fernández anunciara este miércoles un proyecto de ley para eliminar las pensiones de los expresidentes.

“Creo que las pensiones de los expresidentes de la República no deben continuar existiendo en Costa Rica”, afirmó la mandataria durante la conferencia de prensa.

La posición expresada este 12 de agosto contrasta con las declaraciones que Fernández había dado la semana anterior.

El 5 de agosto, la presidenta describió la pensión de los exmandatarios como un “reconocimiento” para que, después de ejercer el cargo, “tengan un ingreso que les permita continuar con un nivel de vida sostenible”.

Dos días después, el 7 de agosto, Fernández afirmó que no se oponía al beneficio cuando un exmandatario lo necesitara.

“Si hay algún expresidente que necesita esa pensión, yo no estoy en contra de que tenga una pensión como cualquier persona”, manifestó entonces.

Este miércoles, Fernández anunció una posición distinta y entregó al viceministro parlamentario, Alejandro Barrantes, un proyecto que calificó como de “cero tolerancia a las pensiones de lujo de los expresidentes de la República”.

La mandataria ordenó que la propuesta fuera presentada este mismo 12 de agosto ante la Asamblea Legislativa.