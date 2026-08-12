Política

Laura Fernández cambia discurso sobre pensiones de expresidentes cinco días después de defender el beneficio

Laura Fernández defendió el beneficio el 5 de agosto y dos días después dijo que no se oponía a otorgarlo a quien lo necesitara; este miércoles 12 de agosto anunció un proyecto para eliminarlo

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Por Jailine González Gómez
Conferencia de prensa
Laura Fernández pasó de justificar las pensiones de expresidentes a anunciar, una semana después, un proyecto para eliminarlas. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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