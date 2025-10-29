Eli Feinzaig y sus candidatos a vicepresidentes toman decisión sobre su campaña

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Partido Liberal Progresista (PLP) anunció que reanudará su campaña electoral mediante los candidatos a las vicepresidencias, Tania Molina y Gabriel Zamora, después del accidente de tránsito que sufrió el viernes el aspirante presidencial y diputado, Eli Feinzaig.

“Después de haber conversado con Eli (Feinzaig), queremos comunicarles, con mucha responsabilidad, compromiso y empatía, que reanudamos a partir de hoy la campaña política”, explicó Zamora, candidato a la primera vicepresidencia por el PLP.

La decisión se produce después de la suspensión de la campaña anunciada el 14 de octubre, tras el accidente de tránsito que involucró al diputado Feinzaig y en el que falleció su asesora y candidata a diputada, Ericka Benavides.

Esta es la fórmula del PLP para las elecciones 2026: Eliezer Feinzaig, Tania Molina y Gabriel Zamora. (Cortesía/Cortesía)

También, resultaron heridos los conductores de los vehículos involucrados en el choque: Fabián Cascante y Pablo Trigueros. La comitiva del PLP se dirigía hacia San Carlos, para una entrevista, pero el camino ocurrió el accidente.

Sustituido temporalmente

Eliécer Feinzaig permanecerá incapacitado durante algunos días por motivos de salud, explicó el PLP en un comunicado.

Durante este período, la conducción de las actividades políticas estará a cargo de las candidaturas a las vicepresidencias, quienes asumirán la representación del partido y compromisos públicos que así lo ameriten.

“Agradezco profundamente el apoyo y los mensajes de cariño que he recibido. Sigo todavía muy afectado por todo lo que ha pasado, pero evolucionando bien de la operación. Espero pronto poder reincorporarme y continuar este camino con más fuerza y convicción que nunca. Les pedí a mis vicepresidentes que durante estos días tomarán el relevo con la misma fuerza que lo haría yo.” dijo el candidato presidencial del Partido Liberal Progresista.