Política

Eli Feinzaig y sus candidatos a vicepresidentes toman decisión sobre su campaña

Decisión se tras un accidente de tránsito que involucró al diputado y en el que falleció su asesora legislativa

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Eliécer Feinzaig Mintz el presidente del PLP y diputado
Eliécer Feinzaig toma decisión sobre su campaña política (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PLPEliécer Feinzaigaccidentecampaña políticaElecciones 2026
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.