Eli Feinzaig responde a Embajada de China tras advertencia por su propuesta de reactivar lazos con Taiwán: ‘Eso suena a amenaza’

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El candidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, rechazó la advertencia de la Embajada de China, la cual le pidió “no jugar con fuego” después de que el político propuso restablecer relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Taiwán sin romper los vínculos con el gigante asiático.

“Cuando China dice que ‘toma nota’ o que ‘no juguemos con fuego’, eso suena a amenaza. Aquí, en la tierra de la libertad y de la paz, no aceptamos amenazas de nadie. Defender nuestra soberanía no es un ‘show político’, es un deber con nuestra historia, con nuestra democracia y con cada costarricense que quiere vivir en libertad”, dijo Feinzaig.

El 2 de diciembre, la delegación china instó al candidato a dejar de enviar “señales erróneas” a las fuerzas secesionistas por la independencia de Taiwán y a “no jugar con el fuego en los asuntos tocantes a intereses medulares de la parte china”.

La embajada alegó que los planteamientos de Feinzaig “confunden lo correcto y lo incorrecto”, intervienen en la política interna china y violan el principio de una sola China. Según la delegación, el Gobierno de la República Popular China es el único legítimo que representa a todo el país y Taiwán forma parte inalienable de su territorio.

En un comunicado, el PLP argumentó que “Costa Rica es un país soberano con criterio propio“.

“Ni China ni ningún otro país puede decirle a los ticos qué pensar, cómo deben actuar ni con qué país pueden mantener o no relaciones diplomáticas", agregó.

El Partido Liberal Progresista agregó que la democracia costarricense es una de las “más sólidas, antiguas y respetadas del mundo”. En criterio de la agrupación polícia, las opiniones de China o terceros países no influirán en la campaña electoral.

El PLP negó que pretenda intervenir en China o en otros países. “Es justo lo que hace China cuando arremete contra el PLP en pleno proceso electoral tico”, dice el comunicado.

“Cualquier intento de injerencia política es un ataque frontal, no al PLP ni a su candidato, sino a la soberanía de toda Costa Rica y al derecho de los ticos de votar libremente y sin influencia de potencias extranjeras”, expresó el también diputado del PLP.

Lo que dijo Feinzaig inicialmente

En declaraciones previas a La Nación, Feinzaig afirmó: “Nadie está proponiendo romper las relaciones diplomáticas ni mucho menos romper las relaciones económicas con China”.

Añadió que su propuesta consiste en “simple y sencillamente establecer relaciones con la República de China en Taiwán y hacer el intercambio de misiones diplomáticas como cuando se establecen relaciones con cualquier país democrático”.