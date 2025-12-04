Política

Eli Feinzaig responde a Embajada de China tras advertencia por su propuesta de reactivar lazos con Taiwán: ‘Eso suena a amenaza’

China le dijo a Feinzaig que ‘no jugara con fuego’

Por Sebastián Sánchez
lanzamiento de campaña de Eliécer Feinzaig, Partido Liberal Progresista
Eliécer Feinzaig, candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, acusó a China de amenazarlo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Sebastián Sánchez

