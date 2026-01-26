Eli Feinzaig en cierre de campaña: ‘No es cualquier votación; vamos a escoger entre rescatar a Costa Rica o dejar que caiga al precipicio’

Eliécer Feinzaig, candidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), durante el cierre de su campaña, realizado frente al Teatro Nacional, en San José, el sábado 24 de enero.

Rodeado de banderas naranjas, decenas de simpatizantes y una cimarrona, Eliécer Feinzaig, candidato del Partido Liberal Progresista (PLP), hizo un llamado a votar el próximo 1.º de febrero con el objetivo de “rescatar la democracia costarricence”.

El llamado lo realizó el pasado sábado 24 de enero frente al Teatro Nacional, en San José, como parte del cierre de su campaña, en el que estuvo acompañado de sus candidatos a las vicepresidencias,Tania Molina y Gabriel Zamora.

Eli Feinzaig juntos a sus candidatos a la vicepresidencias Gabriel Zamora y Tania Molina. (Eli Feinzaig/Cortesía)

“Estamos en el piquete de cierre de la campaña. Muy contento, hay mucha gente, la gente muy amable. La gente pasa con los carros pitando; esto es la democracia, gente compartiendo con banderas de otros partidos, también pasan haciendo bulla. De esto se trata, de que compartamos”, rememoró el candidato.

No obstante, su gira no se detuvo ahí. El domingo 25 de enero, el candidato se desplazó a Heredia, donde continuó la “fiesta democrática” junto a sus aspirantes a cargos de diputación por esa provincia y simpatizantes.

Allí, Feinzaig señaló que las próximas elecciones no son ”cualquier votación la que vamos a hacer. Vamos a escoger entre rescatar a Costa Rica o dejar que caiga al fondo del precipicio“.

“Nuestra democracia está en juego. Esto es lo que queremos preservar, la fiesta de la democracia, la fiesta electoral y por eso les pedimos su apoyo”, expresó.

Feinzaig advirtió que Costa Rica “está en riesgo”; no obstante, señaló que aún hay “tiempo de rescatarla y de volver a la senda de la civilidad, del respeto del diálogo y de la democracia”.