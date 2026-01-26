Política

Eli Feinzaig en cierre de campaña: ‘No es cualquier votación; vamos a escoger entre rescatar a Costa Rica o dejar que caiga al precipicio’

El candidato del PLP cerró su campaña con un llamado a votar y a “rescatar la democracia” el próximo 1.º de febrero

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Eli Feinzaig
Eliécer Feinzaig, candidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), durante el cierre de su campaña, realizado frente al Teatro Nacional, en San José, el sábado 24 de enero. (Eli Feinzaig/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Eli FeinzaigPLPCandidatos presidenciales
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.