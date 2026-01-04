Elecciones en Costa Rica definirán el clima político para la región en 2026, indica IDEA Internacional

Marcela Ríos Tobar, directora regional de IDEA Internacional, explicó los riesgos que enfrentan las democracias de América Latina y las señales que ya se ven en Costa Rica de estas tensiones. Foto: IDEA Internacional

América Latina vive un momento tenso para las democracias, con un Estados Unidos que contribuye a fortalecer en la región discursos antidemocráticos, que podrían profundizar los retrocesos que ya de por sí experimentan varios países del continente. Esa, por lo menos, es la lectura de Marcela Ríos Tobar, directora regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), durante una entrevista con La Nación.

En el caso de Costa Rica, la experta señaló que el país tiene por delante una elección que va a ser muy importante, tanto a lo interno como internacionalmente, ya que marcará el ritmo para el resto del continente, al tiempo que reiteró la importancia de que se respeten las reglas y las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Igualmente, destacó que Costa Rica no está al margen de las tensiones que han afectado a distintos regímenes democráticos de la región, aunque desde afuera, existe confianza en el fortalecimiento de las instituciones nacionales.

Sobre los altos niveles de confrontación entre el Poder Ejecutivo y el resto del sistema político —una dinámica visible tanto en Costa Rica como en otros países de la región—, Ríos señaló que, si bien una democracia puede sostenerse en términos electorales bajo ese esquema, como ocurre en Venezuela, ello no equivale a una democracia plena. Advirtió que cuando se debilitan las garantías, la autonomía del Poder Judicial y los contrapesos institucionales, el sistema termina deteriorándose, aun cuando se mantengan los comicios.

Recordó que la democracia no se limita a elegir mayorías, sino que exige el respeto a las minorías, a la oposición, al rol fiscalizador de la Asamblea Legislativa y a la independencia de los órganos autónomos.

Marcela Ríos, directora regional de IDEA, hizo un llamado a respetar las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Foto : Jhon Durán (JOHN DURAN)

-¿Cuál es la tendencia en América Latina de los liderazgos presidenciales que se están eligiendo en los países del continente?

-Seguimos teniendo la tendencia al péndulo, en eso llevamos casi dos décadas, con más países que eligen a las oposiciones versus países que tienen continuidad, eso se se ha mantenido en muchos casos, hay pocas excepciones.

“El panorama político, hasta ahora, ha estado más o menos equilibrado entre gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Eso quizás está cambiando un poco con la última elección de Chile, pero seguimos teniendo un grupo importante de países con gobiernos de izquierda; las dos democracias más grandes de la región, Brasil y México, pero también Colombia, Uruguay y hasta el 11 de marzo Chile, entre esos países que tienen gobiernos de corte más progresista”.

-¿Cuál ha sido la influencia de los grupos conservadores? ¿Han tenido algún tipo de impacto en términos de ganancia de los sectores de derecha en el continente?

-Hay una ola mundial, que también está muy fuertemente presente en América Latina, de cuestionar los cimientos, los principios, procedimientos y mecanismos de representación de las democracias representativas. Eso ha estado muy presente en muchas de las disputas de la región. Pareciera que las agendas antiderechos tienen tanta importancia o más importancia que agendas económicas.

“En otro momento, la distinción principal entre derecha e izquierda tenía que ver con el rol del mercado y del Estado, de la economía. Hoy día vemos que esos temas tienen cada vez menos relevancia y que se instalan fuertemente estas disputas, quizás mal llamadas culturales, porque siguen siendo políticas respecto de los mecanismos de representación, de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres. Entonces, ciertamente esas tendencias conservadoras están teniendo un impacto muy importante en nuestra región, en las disputas electorales”.

-Esta dinámica de péndulo que vive el continente, que incluso pasamos de gobiernos de izquierda a derecha, pero que no se logra posicionar en el centro, ¿nos habla de que América Latina, en su esencia, es una región sumamente polarizada?

-Lo que vemos en las sociedades más que polarización estrictamente ideológica, entendido en términos tradicionales, es que hay un fuerte descontento con la política.

“Un descontento que no está polarizado en términos ideológicos y que por eso parece muchas veces cambiante, donde la población puede votar por la izquierda y después por la derecha, porque tiene una insatisfacción respecto de los resultados de la democracia (...) en términos de las desigualdades económicas, de las condiciones de vida, de la salud, de la educación, de las pensiones y también por los temas de corrupción. Lo que motiva más a los ciudadanos comunes y corrientes es este descontento con la política, más que una polarización ideológica entre el eje tradicional de izquierdas y derechas”.

-¿Podemos hablar de que existe un caldo de cultivo para el surgimiento de liderazgos populistas?

-Totalmente. En tanto que los gobiernos y la política no logra resolver los problemas de las personas, se abre espacio para movimientos y líderes populistas, líderes antisistema, líderes antidemocráticos, porque estos líderes aprovechan el descontento de la ciudadanía para armar narrativas antipolíticas que al final lo que hacen es generar condiciones para que las personas estén disponibles para apoyar estos movimientos antisistema que, una vez en el poder, tienden a debilitar los sistemas democráticos.

-¿Qué riesgos tienen para la democracia los discursos políticos que deslegitiman a los demás poderes del Estado, incluso a los órganos de control y actores de la oposición?

-Hemos visto que este ha sido el libreto tradicional en países que han terminado perdiendo su democracia, como Nicaragua, Venezuela y El Salvador. Vemos también atisbos de eso en Estados Unidos, pero también lo hemos visto en Hungría o en algún momento en Polonia.

“Son discursos que debilitan la legitimidad de las instituciones de contrapeso, de las instituciones democráticas como el Congreso, de los partidos políticos, de los órganos de control y que después, una vez en el poder, lo que hacen es copar esos órganos de control, nominar a personas afines a un partido de gobierno, pasar las leyes. No hay un contrapeso que se le pueda resistir”.

-En ese mapa regional, ¿cómo se ubica actualmente Costa Rica dentro de todas esas dinámicas?

-Costa Rica, Chile y Uruguay eran siempre considerados en nuestra región como las tres democracias más sólidas, más fuertes, en distintas dimensiones. Hoy día vemos que tanto Costa Rica como Chile han tenido algunos deterioros. Costa Rica está teniendo ciertos retrocesos, sigue siendo una democracia sólida, sigue teniendo instituciones muy importantes.

“El Tribunal Electoral tiene un rol muy muy importante en haber asegurado la salud de la democracia costarricense, pero también vemos ahí que se instalan tensiones, que hay intentos por socavar la legitimidad de los órganos de contrapeso y también vemos que la criminalidad está teniendo un rol muy importante en debilitar la confianza de las personas en la política.

“La penetración del crimen organizado está teniendo un impacto negativo en la sociedad costarricense y eso también contribuye a que las personas estén más disponibles para apoyar agendas de mano dura que pueden terminar siendo agendas antidemocráticas”.

-En Costa Rica, se han dado situaciones como el retiro de visas a actores políticos y en días recientes, críticas por la supuesta instrumentalización de la institución encargada de proteger a la niñez contra el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN). ¿Han hecho algún tipo de valoración si estas podrían ser posibles amenazas de persecución, similares a situaciones que se hayan presentado en otros países?

-Es extremadamente preocupante porque ciertamente pareciera haber indicios de persecución (...) nosotros vemos una tendencia en la región de que hay mucha más tolerancia con la persecución de disidentes, se están utilizando mecanismos legales para perseguir a opositores. Se está haciendo recurrente la persecución de sociedad civil, defensores de derechos humanos, periodistas, en toda la región y eso es algo que vemos extremadamente con preocupación.

“Pero entonces acá el llamado es a cuidar las instituciones, también a proteger a los órganos de justicia. Que es importante que los órganos de justicia y el Poder Judicial puedan dar garantías a todos los sectores de imparcialidad y de administración ecuánime de la legislación, para asegurar que no se esté usando la justicia penal o los mecanismos de justicia como persecución.

“En el caso de Estados Unidos, también el tema de las visas, ciertamente pareciera haber una inclinación política, más que en realidad un interés exclusivamente por la probabilidad de la corrupción y y eso es altamente preocupante, de una interferencia de un país externo. Lo hemos visto recientemente también en un sentido directo en las elecciones de Honduras y vemos como que hay un intento de reflotar política exterior de la Guerra Fría para intervenir en la política en América Latina, por parte de Estados Unidos, y eso ciertamente es algo que obviamente es de mucha preocupación”.

-¿A qué señales de alerta habría que prestar atención en este proceso electoral y qué importancia tiene esta elección frente a las dinámicas que vive el país y la región?

-Las elecciones de Costa Rica van a ser las primeras del 2026, van a sentar el tono y van a ser un precedente importante para el resto de las elecciones que vienen durante el año, en Perú, en Colombia, por ejemplo. Entonces, creo que toda la comunidad internacional va a estar expectante de que sea un proceso transparente, sin conflictividad y ojalá con masiva participación.

“Nosotros tenemos total confianza en el profesionalismo del Tribunal Electoral, que ha sido históricamente una de las instituciones electorales más fuertes de América Central y de la región. Entonces, en términos técnicos, no tenemos ninguna duda que va a ser un proceso ejemplar. Yo creo que la duda es respecto del rol de los actores políticos y cuánto busquen tensionar un proceso electoral”.