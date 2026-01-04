Política

Elecciones en Costa Rica definirán el clima político para la región en 2026, indica IDEA Internacional

La directora regional de IDEA Internacional alerta sobre los riesgos para la democracia de la persistente confrontación política, la erosión de los contrapesos y el uso instrumental de instituciones públicas

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Marcela Ríos Tobar, directora regional de IDEA Internacional, explicó los riesgos que enfrentan las democracias de América Latina y las señales que ya se ven en Costa Rica de estas tensiones. Foto: IDEA
Marcela Ríos Tobar, directora regional de IDEA Internacional, explicó los riesgos que enfrentan las democracias de América Latina y las señales que ya se ven en Costa Rica de estas tensiones. Foto: IDEA Internacional (La Nación/IDEA Internacional/IDEA Internacional)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marcela Ríos TobarElecciones 2026DemocraciaIDEA Internacional
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.