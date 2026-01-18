Elecciones 2026: ¿Cómo manejarían los candidatos la tensión entre desarrollo inmobiliario y protección de bosques? Esto respondieron

La riqueza natural de Costa Rica convive con una tensión permanente: el avance del desarrollo inmobiliario y turístico, impulsado por la demanda de vivienda y el peso económico del sector, frente a la obligación de resguardar bosques, humedales y otros ecosistemas clave.

Ante este escenario, La Nación consultó a las personas candidatas cómo conciliar ambas partes y si respaldan o no la reducción del área protegida del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, el cual ha estado rodeado de polémica por presuntas irregularidades en permisos y decisiones sobre sus límites.

Los candidatos difieren en el grado de flexibilidad que darían a proyectos en la periferia o dentro de áreas protegidas. Solo algunos incorporan de forma explícita la preocupación por la gentrificación en destinos costeros.

A continuación, se presentan las respuestas de los candidatos:

Laura Fernández Delgado (Pueblo Soberano)

Laura Fernández Delgado, politóloga, de 39 años, es la candidata por el partido Pueblo Soberano. (JOHN DURAN/John Durán)

Se desconoce lo que piensa Laura Fernández porque no quiso participar en este ejercicio democrático para conocer mejor a los aspirantes a la Presidencia.

En un ejercicio extraordinario para ofrecer al lector insumos que le permitan hacer un voto informado, La Nación buscó detalles sobre el tema en cuestión en el plan de gobierno. Sin embargo, estas propuestas no reflejan necesariamente el pensamiento ni las respuestas de Laura Fernández a las preguntas de este medio.

En su plan de gobierno, Fernández plantea actualizar el marco regulatorio de la zona marítimo-terrestre para permitir el desarrollo sostenible y seguridad jurídica. También, propone promover la exploración y eventual explotación de oro en Crucitas, en Cutris de San Carlos.

Con respecto a Gandoca-Manzanillo, su plan de gobierno solamente menciona el área protegida como espacio para conservación.

Álvaro Ramos Chaves (Liberación Nacional)

Álvaro Ramos Chaves, economista, de 41 años, es el candidato por el partido Liberación Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aunque no especificó cómo conciliar el desarrollo inmobiliario con la protección del recurso natural, el candidato liberacionista indicó que considera que no existe una dicotomía real entre desarrollo y conservación, sino incumplimiento de la ley.

“Usted me pregunta, ‘¿qué haría en ambiente?’. Cumplir la ley, porque parece que lo hecho en Gandoca-Manzanillo simplemente se brincó la ley", agregó.

Rechaza cualquier modificación de áreas protegidas sin sustento técnico y legal.

Ariel Robles Barrantes (Frente Amplio)

Ariel Robles Barrantes, docente y actualmente diputado, de 34 años, es el candidato por el partido Frente Amplio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ariel Robles criticó que la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) quitara la participación ciudadana a la hora de otorgar estudios de impacto ambiental. Plantea mayor fiscalización y control del desarrollo inmobiliario, especialmente en zonas costeras, donde hay gentrificación.

“La gente está siendo desplazada de los territorios y eso es un fenómeno al que creo tenemos que prestar atención que se llama gentrificación”, señaló.

“La pretensión no es que no exista actividad económica privada, sino que esta actividad económica sea acorde con lo que es la protección del refugio de vida silvestre”, mencionó sobre Gandoca-Manzanillo.

Claudia Dobles Camargo (Coalición Agenda Ciudadana)

Claudia Dobles Camargo, arquitecta, de 45 años, es la candidata por la Coalición Agenda Ciudadana. (Jose Cordero/José Cordero)

“Mientras no tengamos planes reguladores, vamos a tener un desarrollo absolutamente desordenado que pone en riesgo que el crecimiento de la mancha urbana no solamente quiera empujar y presionar y crear tensión con nuestras áreas protegidas, sino que también crea tensión con nuestras áreas productivas. ¿Eso cómo se logra? Con un buen planteamiento de planificación urbana con planificación y ordenamiento territorial“, manifestó la candidata con respecto a la tensión entre el desarrollo y la protección al ambiente.

Por otro lado, defiende la protección de Gandoca-Manzanillo con base en criterios y estudios técnicos.

Natalia Díaz Quintana (Unidos Podemos)

Natalia Díaz, publicista y mercadóloga, de 41 años, es la candidata por el partido Unidos Podemos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La candidata señaló que Costa Rica debe mantener un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo, al considerar que la imagen del país se ha construido sobre la conservación de sus parques nacionales.

Aunque rechazó reducir el área protegida de Gandoca-Manzanillo, Díaz sostuvo que debe existir flexibilidad para permitir desarrollos en zonas protegidas o parques nacionales.

“Por supuesto que no, si hay áreas protegidas se tienen que respetar. Aunque en zonas protegidas o parques nacionales sí creo que uno debe tener la flexibilidad de permitir que el desarrollo se dé en un balance”, mencionó.

Juan Carlos Hidalgo Bogantes (Unidad Social Cristiana)

Juan Carlos Hidalgo Bogantes, relacionista internacional, de 45 años, es el candidato por el partido Unidad Social Cristiana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El candidato defiende el desarrollo sostenible como equilibrio entre ambiente, economía y sociedad.

“Más de la mitad del país no tiene planes reguladores y esto hace que haya todo tipo de desequilibrios”, manifestó.

No está de acuerdo con reducir el área protegida de Gandoca-Manzanillo, aunque reconoce la necesidad de más desarrollo económico local, sin afectar la zona protegida.

Fabricio Alvarado Muñoz (Nueva República)

Fabricio Alvarado Muñoz, periodista y actualmente diputado, de 51 años, es el candidato por el partido Nueva República. (Jose Cordero)

En su plan, Alvarado dice que la protección ambiental no debe convertirse en un obstáculo irracional al desarrollo humano y plantea un enfoque de sostenibilidad productiva.

No aborda de forma específica una propuesta sobre Gandoca-Manzanillo.

Eliécer Feinzaig Mintz (Liberal Progresista)

Eliécer Feinzaig Mintz, economista y actualmente diputado, de 60 años, es el candidato por el partido Liberal Progresista. (JOHN DURAN/John Durán)

“Tendremos que establecer que las áreas protegidas se respetan. No se va a permitir ni se van a hacer cambiecitos en mapas para beneficiar a alguien en particular; básicamente, hay que cumplir la ley”, mencionó el candidato, a la vez que propone una reforma profunda a Setena para agilizar trámites sin debilitar controles.

Sobre Gandoca-Manzanillo, rechaza reducir el área protegida y menciona que los proyectos hoteleros o inmobiliarios se pueden hacer en las cercanías o las afueras.

Luz Mary Alpízar Loaiza (Progreso Social Democrático)

Luz Mary Alpízar Loaiza, ingeniera química y actualmente diputada, de 58 años, es candidata por el partido Progreso Social Democrático. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La legislación ambiental actual ya protege humedales y ecosistemas y que el problema es su incumplimiento. El enfoque sería aplicar estrictamente las leyes existentes, como la de suelos, sin retrocesos”, mencionó.

En relación con reducir el área de protección de Gandoca-Manzanillo, manifestó estar en desacuerdo.

“Creo que el país cuenta con suficiente tierra para proyectos sin sacrificar áreas de alta sensibilidad ambiental”, indicó.

Jose Aguilar Berrocal (Avanza)

Jose Aguilar Berrocal, psicólogo, de 47 años, es el candidato por el partido Avanza. (JOHN DURAN/John Durán)

Berrocal propone planes reguladores y desarrollo sostenible que incluya variables sociales y económicas para evitar la depredación ambiental.

“Tiene que haber desarrollo económico y empleo porque si no la gente en pobreza depreda los recursos naturales y hay que entenderlo“, mencionó.

Rechaza reducir el área protegida de Gandoca-Manzanillo.

Fernando Zamora Castellanos (Nueva Generación)

Fernando Zamora Castellanos, abogado, de 57 años, es el candidato por el partido Nueva Generación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Propone aumentar 1% la cobertura boscosa de Costa Rica cada dos años y asegura que eso no es incompatible con el desarrollo inmobiliario fuera de áreas protegidas.

Sobre Gandoca-Manzanillo respondió: “El bosque no es enemigo porque, ¿cuánto terreno no boscoso tenemos para desarrollo inmobiliario? Muchísimo. Miles de hectáreas, sobre todo en las zonas costeras. Lo que no está bien es tomar zonas protegidas y cumplirle a los amigotes y a los socios que tal vez dieron algún tipo de financiamiento a la campaña. Eso es atroz“.

Claudio Alpízar Otoya (Esperanza Nacional)

Claudio Alpízar Otoya, politólogo, de 63 años, es el candidato por el partido Esperanza Nacional. (JOHN DURAN/John Durán)

“Buscamos un equilibrio. (...) Desarrollo económico y protección ambiental deben caminar juntos como dos caras de la misma moneda”, afirmó el candidato.

“No apoyaría reducir el área protegida de Gandoca-Manzanillo ni de otras zonas similares para favorecer proyectos privados. Sí impulsaría mejoras en accesos, caminos y servicios turísticos sostenibles que aumenten el valor y disfrute de esa área sin sacrificar su protección”, agregó.

Ana Virginia Calzada Miranda (Centro Democrático y Social)

Ana Virginia Calzada Miranda, abogada, de 72 años, es la candidata por el partido Centro Democrático y Social. (Jose Cordero)

La candidata manifestó que su plan de gobierno incorpora la protección ambiental como eje transversal y que el desarrollo inmobiliario puede coexistir con la conservación.

“Tenemos que empezar a hablar ya del desarrollo sostenible, que uno no esté por encima del otro. No queremos desproteger el ambiente, pero también hay necesidades de vivienda que tenemos que cumplir”, señaló entre sus planteamientos.

En relación con reducir el área de protección de Gandoca-Manzanillo, respondió que no está de acuerdo.

David Hernández Brenes (De la Clase Trabajadora)

David Hernández Brenes, docente, de 38 años, es el candidato por el partido De la Clase Trabajadora. (Jose Cordero/José Cordero)

Señala que la conciliación entre vivienda y naturaleza pasa por una mejor planificación territorial.

“Me iría a ver más bien qué es lo que no está habitado y cómo planificamos que la vivienda sea un derecho y no como es ahora, un gran lujo”, planteó.

Además, rechaza reducir la protección del refugio y alerta sobre la gentrificación.

“Tenemos que ver a estos recursos como nuestra herencia para las nuevas generaciones y ver cómo planificamos la economía para que no sea rapaz y no destruya, como está sucediendo con muchísimos de los proyectos hoteleros en todo el país con la gentrificación y los grandes problemas que tenemos en las comunidades que no tienen agua, que no tienen acceso a un montón de servicios”, agregó.

Walter Hernández Juárez (Justicia Social Costarricense)

Walter Hernández, abogado y notario, de 67 años, es el candidato por el partido Justicia Social Costarricense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El candidato indicó que se deben establecer planes a corto, mediano y largo plazo en el tema urbanístico, así como la coordinación con municipalidades y el INVU sobre los planes reguladores.

“La tendencia en este momento para evitar destruir demasiados terrenos de cultivo es construir para arriba”, mencionó.

Con respecto a reducir el área de protección de Gandoca-Manzanillo, Hernández manifestó estar en desacuerdo.

Boris Molina Acevedo (Unión Costarricense Democrática)

Boris Molina Acevedo, abogado, de 58 años, es el candidato por el partido Unión Costarricense Democrática. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Si nosotros no entendemos que el país tiene que adaptarse precisamente al cambio climático, entonces no podemos entender qué tipo, por ejemplo, de infraestructura tenemos que crear. Nosotros, ya en cuestión de 50 años, lo que hoy es trópico y lo que hoy es húmedo se va a convertir en seco”, contestó, respecto a conciliar el desarrollo inmobiliario con la protección de la naturaleza.

Con respecto a reducir el área de protección de Gandoca-Manzanillo, advierte que no se puede priorizar únicamente la economía sin considerar el impacto social y ambiental.

Marco Rodríguez Badilla (Esperanza y Libertad)

Marco Rodríguez Badilla, administrador de empresas, de 40 años, es el candidato por el partido Esperanza y Libertad. (Jose Cordero/José Cordero)

“No estamos de acuerdo con desarrollos locales que intervengan zonas protegidas. Vamos a hablar con las municipalidades, de forma directa, porque esto debe ser intervenido desde el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)”, indicó entre sus planteamientos sobre ambiente y desarrollo.

En relación con reducir el área de protección de Gandoca-Manzanillo respondió que no está de acuerdo.

Ronny Castillo González (Aquí Costa Rica Manda)

Ronny Castillo González, economista, de 43 años, es el candidato por el partido Aquí Costa Rica Manda. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El candidato menciona que es importante respetar la legislación y los usos de suelo, así como promover construcción sostenible.

Por otro lado, se opone a reducir áreas protegidas para concesiones privadas, aunque plantea posibles desarrollos estatales. “Creo que eventualmente se podrían apoyar algunos desarrollos inmobiliarios dentro de áreas protegidas que sean desarrollos que el mismo Estado haga bajo ciertas condiciones”, indicó.

Douglas Caamaño Quirós (Alianza Costa Rica Primero)

Douglas Caamaño Quirós, empresario, de 56 años, es el candidato por el partido Alianza Costa Rica Primero. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Caamaño enfoca el problema en la corrupción y la falta de transparencia en permisos.

“Preocupémonos por el otorgamiento ilegal de permisos en esas zonas, eso es lo que hay que atacar”, indicó.

El candidato también se opone a reducir el área protegida de Gandoca-Manzanillo.

Luis Amador Jiménez (Integración Nacional)

Luis Amador Jiménez, ingeniero civil, de 49 años, es el candidato por el partido Integración Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Amador propone un ordenamiento territorial nacional que delimite claramente dónde se puede y no se puede construir.

“Usted toma un mapa, identifica dónde están todas las zonas de alto riesgo, de vulnerabilidad para asentamientos humanos, y ahí es prohibido construir. (...) Se protege lo que hay que proteger, no se toca lo que no se puede tocar”, indicó.

Rechaza reducir el área protegida y apuesta por turismo comunitario.