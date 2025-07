Dos ministros mencionaron supuestas conversaciones con Rodrigo Chaves sobre renuncias y diputaciones

Dos ministros del gobierno de Rodrigo Chaves mencionaron públicamente supuestas conversaciones con el presidente de la República sobre posibles renuncias dentro del gabinete, con el fin de postularse como candidatos a la Asamblea Legislativa.

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, fue el jerarca más reciente en referirse a las dinámicas actuales dentro del Poder Ejecutivo. Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), ya lo había hecho anteriormente.

Los ministros Paula Bogantes y Nogui Acosta declararon a medios de comunicación sobre supuestas conversaciones con el presidente Rodrigo Chaves, respecto a eventuales candidaturas a diputados. (Diseño de Canva/La Naci/Diseño de Canva)

Bogantes y Chaves incluso fueron denunciados ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por el ciudadano Janekeith Durán Barberena, por presunta beligerancia política, debido a declaraciones que dio la ministra del Micitt sobre supuestas reuniones en las que se habría discutido la eventual salida de jerarcas para sumarse a la campaña electoral.

Acosta fue consultado el lunes 28 de julio, durante una conferencia de prensa, si dejará el cargo ministerial para competir por un escaño en el Congreso. A lo que el jerarca dio una respuesta imprecisa, argumentando que era “una decisión que no he tomado aún” y que tenía que pensarlo más.

¿Persuasión presidencial?

Una periodista le volvió a preguntar su posición, en vista de que la semana anterior había negado abandonar el cargo antes de que se cumpla el plazo que tienen los vicepresidentes, ministros, magistrados o gerentes de instituciones autónomas, para renunciar, si desean optar por una diputación.

A esa nueva pregunta, Acosta dijo: “Creo que hay algo que es bien claro: el presidente es una persona bastante persuasiva y entonces ha sido un proceso de conversaciones”.

El plazo final para que los ministros dejen sus cargos se cumple este jueves 31 de julio. Casa Presidencial convocó para este miércoles una conferencia especial para anunciar las salidas del gabinete.

Análisis de perfiles

Por su parte, Bogantes declaró al canal de noticias Opa que “el presidente, con un grupo de funcionarios y de personas cercanas a él, están haciendo los análisis correspondientes, revisión de perfiles y demás, para ver cuáles funcionarios del Ejecutivo podrían considerarse para pasar a la Asamblea Legislativa.

“Yo lo he hablado con él y yo, en donde él considere que yo aporto más valor a la causa, a la estrategia, a la causa del presidente y al país, ahí estaré”, afirmó la ministra del Micitt, según consta en un video aportado por Durán como prueba en la denuncia.

Ante una consulta de La Nación, sobre las declaraciones de Bogantes, Presidencia remitió el pasado 23 de julio las manifestaciones que la ministra y el mandatario brindaron ese día sobre el tema, durante la conferencia semanal del gobierno.

Chaves alegó que Bogantes es la coordinadora del gabinete, “porque nosotros no vamos a nombrar ministro de la Presidencia para que vaya a perder el tiempo con los que quiebran el quórum todos los días sin aprobar”.

Seguidamente, comparó su rol con el de un director técnico, que debe pensar sobre las sustituciones de sus jugadores en caso de una lesión.

“En lugar de denunciarnos deberían decir, ‘esta gente sí maneja el Gobierno con gerencia’”, agregó.

Mientras que Bogantes comparó el gobierno con una empresa y que, “cuando hay funcionarios que se van a ir, lo correspondiente es ver cuáles pueden ser posibles reemplazos”.

“Yo me refería como jefe de gabinete a esa acción. Nosotros responsablemente tenemos que asegurarnos que las acciones que se están llevando a cabo no sufren ningún atraso. Y de eso, me refería yo con mi comentario”, alegó.