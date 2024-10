Diputados rechazan insultos lanzados por Rodrigo Chaves en Puntarenas

Diputados de cuatro partidos políticos rechazaron la confrontación y los insultos que, una vez más, les lanzó el presidente de la República, Rodrigo Chaves en Puntarenas; los legisladores le pidieron dedicarse a trabajar en vez de buscar enemigos por todo lado.

Dos horas después de que el mandatario usó el micrófono para lanzar los usuales ataques contra el Poder Judicial, las universidades públicas y la Asamblea Legislativa, los diputados usaron el micrófono para rechazar calificativos como “idiotas” y “filibusteros” que el presidente utilizó en referencia a los congresistas.

Chaves cuestionó la solicitud de negociación política que los partidos le piden constantemente; la comparó con los ataques de los filibusteros estadounidenses que el expresidente Juan Rafael Mora repelió en la campaña nacional de 1856.

Aseguró que, en el Congreso, pasan “haciéndose los tontos, actuando como tontos o siendo tontos”, además de rechazar las acusaciones que le hicieron el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), y la independiente Gloria Navas de llamar al pueblo a la sedición.

“Decir que yo soy un sedicioso, como dicen algunos idiotas en el Congreso, eso no tiene nada que ver con sedición, no entienden siquiera lo que significa, pero la cabeza no les da ni para... mejor me callo”, declaró Chaves.

Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Fabricio Alvarado, de Nueva República (PRN); Eliécer Feinzaig, del PLP, y la independiente Gloria Navas rechazaron los calificativos del presidente.

Fabricio Alvarado cuestionó que, mientras hay centenares de víctimas de la violencia en Puntarenas, incluyendo menores de edad, los poderes de la República viven un conflicto lleno de discursos inútiles que no resuelven los problemas del país.

“Hoy les pido compañeros diputados, cerremos los oídos a los agitadores y escuchemos con atención el clamor de nuestra gente. Le pido al presidente Chaves que ya no busque más enemigos, porque los enemigos de Costa Rica ya todos los conocemos. ¿Por qué no usar toda esa energía para encontrar las soluciones que tanto necesita nuestro pueblo puntarenense? Bajemos el volumen a la altanería, a la soberbia, a la egolatría y prestemos atención al clamor de nuestra gente, de una vez por todas”, dijo el legislador.

Este lunes, el Consejo de Gobierno y el Congreso sesionaron este 30 de setiembre en Puntarenas, en conmemoración del 164 aniversario del fusilamiento del expresidente Juan Rafael Mora Porras y el general José María Cañas Escamilla, ocurrido en la ciudad porteña.

Frente a los cuestionamientos de Chaves, el liberacionista Francisco Nicolás afirmó: “Tanto unió Juanito el país que nos llevó juntos a pelear una guerra, pero todo lo contrario hace Chaves Robles, con ese desafío a la democracia y a la institucionalidad. No se confíen, no lo intenten, no nos lleven al extremo, porque la defenderemos en todo campo y terreno”.

Por su parte, el frenteamplista Ariel Robles rechazó que los diputados sean filibusteros o idiotas, “sin importar a cuál diputado se haya referido el presidente”.

Robles apuntó que, frente a las amenazas a la institucionalidad, no importa cuán lejano sea el socialismo del FA de los liberales del PLP, pues no aceptarán la amenaza ni el ataque del mandatario.

“Sabrá el diputado Eliécer Feinzaig que, a pesar de las diferencias, para defender la democracia puede contar con nuestro respaldo”, añadió el frenteamplista.

A Eliécer Feinzaig le tocó usar la palabra fuera de la sesión solemne formal, porque se rompió el cuórum por las ausencias de los oficialistas Waldo Agüero, Daniel Vargas y Alexánder Barrantes, así como de los socialcristianos Daniela Rojas y Horacio Alvarado.

El liberal agradeció el apoyo tanto de Ariel Robles como del jefe del PLN, Óscar Izquierdo. “Su respeto, en la diferencia, los enaltece. Con respecto a los insultos, no me voy a referir, porque dicen más de quien los pronuncia que de quien los recibe”, apuntó.

No obstante, destacó aspectos de Juan Rafael Mora que hoy traerían beneficio, específicamente el mérito de unir a los costarricenses, a través de un mensaje de optimismo de que “unidos todos podemos derrotar al filibustero”.

“La retórica encendida del gobierno de poco ha servido, somos otros los que estamos proponiendo proyectos para los puntarenenses”, agregó.

Por su parte, la independiente Gloria Navas dijo que no es filibustera, ni nueva en la defensa de las leyes, por sus 50 años en el ejercicio del Derecho en democracia. La diputada añadió que ve pasos claros hacia el autoritarismo.

“El retroceso se gesta en nuestro país a través de jaguares (ley jaguar que pretende debilitar las potestades de fiscalización de la Contraloría General de la República). Es sumamente importante estar consciente de que en el país se ataca la libertad de prensa y quien detiene esos abusos es la Sala Constitucional”, enfatizó.

Mientras Navas señaló que la conferencia de Rodrigo Chaves de los miércoles es un circo que funciona como un bozal a la libertad de prensa, los oficialistas buscaron comparar al presidente con Juan Rafael Mora y a las fracciones políticas con los filibusteros.