Diputados investigarán al OIJ por operativo que capturó a Diablo, pero oficialistas rechazan citar a ministro de Seguridad por informe sobre 122 policías vinculados con narco

Diputados pusieron bajo investigación el operativo Némesis y debatieron mociones sobre 122 policías y el nuevo decreto de secreto de Estado.

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprobó por unanimidad investigar la actuación del OIJ en el operativo Némesis, mientras los diputados oficialistas rechazaron citar al ministro de Seguridad para explicar un informe sobre 122 policías y también frenaron comparecencias sobre el decreto que declaró secreto de Estado información relacionada con seguridad nacional.

La moción para investigar al OIJ, aprobada de forma unánime, solicita investigar la planificación y ejecución del operativo Némesis, así como sus mecanismos de control, fiscalización, funcionamiento, eficiencia y procedimientos estratégicos y tácticos.

Para ese propósito, la comisión acordó llamar a audiencia a Michael Soto, director interino del OIJ; al jefe del equipo del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) que participó en la intervención y al responsable de la unidad de vigilancia y el jefe de unidad de vigilancia y seguimiento presente durante el operativo.

Némesis terminó con la captura de alias Diablo y Jonathan Pérez Méndez, alias Tan. Otro sospechoso, identificado con el alias Coco Guácimo, de apellido Ríos Oconitrillo, murió durante el enfrentamiento con los agentes tácticos.

Durante la discusión legislativa, el diputado del Frente Amplio (FA) José María Villalta cuestionó que se investigara ese procedimiento, mientras que la comisión rechazó las audiencias relacionadas con el informe de inteligencia sobre miembros de la Fuerza Pública. El legislador consideró necesario esclarecer por qué el documento no generó actuaciones oportunas.

“Nuestra fracción ha votado afirmativamente esta moción porque creemos que es una oportunidad efectivamente de rendición de cuentas y de poder conocer a fondo el trabajo, las limitaciones que enfrenta el Organismo de Investigación Judicial”

“Sin embargo, no puedo dejar de señalar la profunda contradicción en que incurre la mayoría de esta comisión cuando vota en contra las primeras dos mociones del diputado don Marcos Badilla y después promueve esta investigación por un operativo que fue exitoso”, indicó Villalta.

Rechazan llamar a ministro por informe sobre policías

Otra de las mociones pretendía convocar al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, para que explicara el informe sobre los 122 funcionarios y las actuaciones adoptadas por las policías bajo su responsabilidad.

También se propuso recibir al exviceministro de Seguridad Eric Lacayo Rojas y al exdirector de la Fuerza Pública Marlon Cubillo. El objetivo era conocer qué ocurrió con el documento y cómo se tramitó la información de inteligencia dentro del Ministerio de Seguridad.

El diputado Marco Badilla Chaverri defendió esas comparecencias. Según explicó ante la comisión, buscaba que los exfuncionarios detallaran su participación en el manejo del informe y tuvieran oportunidad de explicar las decisiones que adoptaron.

Las mociones no obtuvieron los votos necesarios; los diputados de la fracción Pueblo Soberano (PPSO) votaron en contra de la moción.

Decreto de secreto de Estado también llega a la comisión

La comisión discutió, además, solicitudes de audiencia relacionadas con el decreto ejecutivo 45870, mediante el cual la presidenta Laura Fernández Delgado declaró secreto de Estado información vinculada con seguridad.

Una de las mociones planteó convocar a Fernández; al ministro Gerald Campos; a David Rodríguez Suárez, director de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), y a Pablo Martínez, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). El propósito era que explicaran el alcance del decreto y su aplicación.

El decreto abarca información relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la DIS, el grupo de trabajo denominado Fuerza Élite y otras coordinaciones sobre seguridad y defensa del Estado.

Los diputados que promovieron las comparecencias argumentaron que existen dudas sobre los alcances de la declaratoria y sobre su relación con el acceso a información pública. También señalaron diferencias que, a su criterio, requieren aclaración entre la redacción del decreto y las explicaciones posteriores ofrecidas por la mandataria.

“Yo quisiera que la señora presidenta nos comente también, en aras de minimizar la desinformación que se pueda generar alrededor de este decreto y en aras también de la transparencia, que nos pueda comentar el alcance de este proyecto y los comentarios que ella dio en la conferencia de prensa el día de ayer, porque me parece que quedan todavía muy abstractas las implicaciones que eso tendría tanto para la seguridad nacional del país como para la población, porque de nuevo aquí se están abordando dos temáticas distintas, que se podrían complementar, pero que en este decreto se mete casi que todo dentro de un mismo saco”, indicó la diputada Sigrid Segura.

La moción no obtuvo los votos suficientes para su aprobación, debido al voto en contra de los legisladores oficialistas.

Fernández sostuvo en la conferencia de prensa de este miércoles que la declaratoria busca reservar información que pueda comprometer operaciones de seguridad nacional. Entre los ejemplos, mencionó datos sobre armamento policial, horarios de patrullaje, futuros decomisos de drogas y operativos policiales en preparación. La mandataria afirmó que la información pública de relevancia nacional continuará disponible.