Política

Diputados investigarán al OIJ por operativo que capturó a Diablo, pero oficialistas rechazan citar a ministro de Seguridad por informe sobre 122 policías vinculados con narco

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico investigará al OIJ por el operativo Némesis, mientras el oficialismo rechazó citar al ministro de Seguridad por un informe sobre 122 policías y comparecencias sobre el secreto de Estado

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Por Silvia Ureña Corrales
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico apoyó de forma unánime el proyecto de ley y el texto sustitutivo que dejaron presentados diputados del cuatrienio anterior.
Diputados pusieron bajo investigación el operativo Némesis y debatieron mociones sobre 122 policías y el nuevo decreto de secreto de Estado. (Asamblea Legislativa /Asamblea Legislativa)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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