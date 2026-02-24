Política

Diputados dejan herido de muerte plan que elimina beneficios a sentenciados por narcotráfico

Objetivo es ampliar plazos de investigación en casos de narcotráfico, eliminar beneficios carcelarios y negar brazalete a sentenciados por ese delito

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Imágenes de diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante la discusión para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, ante solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por presunta beligerancia política.
El diputado Gilberto Campos, del PLP, cuestionó que no todos los diputados chavistas apoyaran su iniciativa de ley, cuando la presidenta electa, Laura Fernández, pide legislación más dura contra el crimen organizado. (Asamblea Legislativa /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NarcoactividadBeneficios carcelariosNarcotráficoCrimen organizado
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.