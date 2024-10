Diputados crean comisión investigadora de irregularidades en CCSS

Los diputados aprobaron este lunes, en el plenario de la Asamblea Legislativa, la creación de una comisión investigadora de las irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), integrada por siete miembros y con un plazo de 10 meses para rendir su informe.

La moción establece que el foro deberá investigar presuntas anomalías relacionadas con las listas de espera, la deuda del Estado con la institución y la contratación de Ebáis a la cooperativas.

La propuesta fue aprobada con 34 votos a favor, mientras que solamente hubo siete votos en contra, todos ellos de diputados del partido de gobierno.

El asunto que detonó el acuerdo para crear el órgano es la investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) sobre un supuesto sobreprecio de más de ¢12.000 millones anuales en la adjudicación de 138 Ebáis. El caso nació a partir de una denuncia presentada por la Auditoría Interna de la Caja. La pesquisa judicial parte de los presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la hacienda pública.

“Se tiene conocimiento de una gran cantidad de denuncias presentadas contra las más altas jerarquías de la CCSS: presuntos nombramientos irregulares, salarios ilegales de la Presidencia Ejecutiva, inestabilidad en la gobernanza, suspensión de los proyectos del portafolio de inversiones institucional, adjudicaciones cuestionadas, problemas para la construcción del nuevo hospital de Cartago, supuestas persecuciones contra exdirectivos y directivos, aparentes incongruencias en el contrato relacionado con el EDUS (expediente digital único en salud) y supuestas incongruencias en informes actuariales”, dice el documento.

La liberacionista Andrea Álvarez indicó que, desde hace un año, su despacho ha estado investigando formas de contribuir con la CCSS y se han dado cuenta severos problemas como el bloqueo del hospital de Cartago, la inestabilidad en los puestos de alta gerencia y la deuda del Estado.

“Es importante que la ciudadanía tenga claro que el Caso Barrenador es solamente la punta del iceberg. Mi preocupación es que las discusiones sobre ese caso, que por supuesto son pertinentes, relevantes y deben llevarse a cabo, nos hagan perder el enfoque de otros desafíos fundamentales en la Caja, especialmente por la atención a las personas usuarias”, dijo la verdiblanca.

Agregó que es un buen momento para investigar y que la moción para crear la comisión investigadora no tiene color político, pues lleva 28 firmas de congresistas de cinco partidos políticos.

Para votar en contra, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, dijo que la acusación por el caso del gusano barrenador está presentada y, lo más probable, es que las personas que serían llamadas a declarar se abstengan.

“En otras oportunidades hemos votado en favor de que se investigue, pero lo que me temo y estoy casi segura es que van a hacer un show político, exactamente como han pretendido hacer con otras comisiones investigadoras que no han llegado a nada y no sirven para nada, porque al final los casos se dilucidan en sede judicial”, dijo Cisneros.

La independiente Gloria Navas cuestionó lo dicho por la oficialista. Enfatizó que el control político es diferente al jurisdiccional y que los testigos pueden aportar testimonios y documentos.

“Por eso, creo yo que no será un show político, sino más bien un trabajo responsable, necesario y de obligatoria investigación por parte de la Asamblea”, agregó.

La oficialista Ada Acuña aseguró que es lamentable que la ciudadanía “se tenga que preparar nuevamente para un show político”.

“No estamos en contra de la investigación, estamos en contra de que se venga a manipular, a servir para afectar la credibilidad de las personas que vienen y que se preste para un show”, dijo Acuña.

Sofía Guillén, del Frente Amplio, aseguró que, hace varios años, Pilar Cisneros no habría dicho que investigar a fondo la corrupción en la CCSS es un espectáculo, sino que habría impulsado reportajes periodísticos para destapar lo que olía mal, “pero esa Pilar periodista se convirtió en diputada y el oficialismo necesita tapar a un gobierno que ya suma muchas investigaciones”.

“Lo que les molesta es tener que venir a mentir en actas bajo juramento, que uno los vea a los ojos y les pregunte qué están haciendo con nuestras instituciones, nuestro país y nuestro futuro. No dejen que esa Pilar política, de ahora, los engañe”, dijo Guillén.