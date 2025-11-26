Política

Diputados chavistas impiden debate sobre eliminación de la violencia contra las mujeres: ‘Es una pérdida de tiempo’

Moción para realizar un debate reglado sobre la violencia que viven las mujeres costarricenses no tuvo los votos necesarios, por la negativa de los chavistas

Por Aarón Sequeira
22/09/2025/ debate sobre levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves / foto John Durán
Pilar Cisneros y Daniel Vargas, jefa y subjefe de la fracción chavista del Partido Progreso Social Democrático, votaron en contra del debate sobre la violencia contra las mujeres. (John Durán/La Nación)







Aarón Sequeira

