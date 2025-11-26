Diputados chavistas impiden debate sobre eliminación de la violencia contra las mujeres: ‘Es una pérdida de tiempo’

Pilar Cisneros y Daniel Vargas, jefa y subjefe de la fracción chavista del Partido Progreso Social Democrático, votaron en contra del debate sobre la violencia contra las mujeres.

Los diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) impidieron que la Asamblea Legislativa realice, este miércoles, un debate sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Se trataba de una propuesta de varias congresistas, en relación con la conmemoración anual del 25 de noviembre, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde el lunes, se planteó la idea de hacer un debate el miércoles, día que los diputados dedican al control político, para hacer intervenciones enfocadas en atacar la violencia machista que sufren las mujeres costarricenses.

Sin embargo, ese día hubo un error técnico en la moción que impidió su votación. Este martes, cuando la propuesta se puso a votación, solamente había 40 congresistas en el plenario, seis de ellos eran los chavistas.

Para su aprobación, dicha moción requería el voto afirmativo de al menos 38 diputados, pero solamente votaron a favor 34 legisladores, mientras que los seis chavistas votaron en contra.

Aunque se presentó una revisión y fue aprobada, cuando la moción sobre el debate reglado se puso nuevamente a votación, tampoco alcanzó los votos necesarios, pues solo llegó a 35 afirmativos y los seis chavistas en contra.

Consultada sobre la decisión de bloquear el debate sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, Pilar Cisneros dijo que “es una pérdida de tiempo”.

La jefa oficialista asegura que la última vez que el plenario fue escenario de un debate sobre la violencia contra las mujeres, hubo cerca de diez rupturas del cuórum.

“No había absolutamente nadie en el plenario escuchando las intervenciones. Tanto así que una diputada se quejó, dijo que era una barbaridad que no se les ponía atención a las mujeres y no sé qué. A ver, ya hicimos un debate reglado sobre las mujeres, para qué vamos a hacer otro. Por esa razón, dijimos que no íbamos a apoyar la moción”, comentó Cisneros.

El bloqueo de los diputados de gobierno fue cuestionado por las independientes Johana Obando y Kattia Cambronero, así como la jefa del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro.

“Diputada Pilar, yo sé que usted es una persona machista, misógina, es mujer, pero parece que el discurso del patriarcado ha absorbido todo su ser. Usted defiende el patriarcado todos los días”, dijo la congresista.

Obando señaló que la fracción chavista dice no a hablar sobre la violencia sistemática que viven las mujeres, no solo en política, sino todas las que han sido víctimas de femicidio, de violencia patriarcal, de violencia patrimonial, emocional y verbal.

Rocío Alfaro aseguró que es lamentable y vergonzoso que diputados de la Asamblea voten en contra de una conmemoración que debería hacer reflexionar a todo el país, sobre la violencia que ha dejado a 33 familias como víctimas del femicidio.

La frenteamplista enfatizó que las diputadas cedieron en no hacer el debate este martes, para que se pudiera aprobar el Presupuesto Nacional 2026, y dedicarle la sesión del miércoles al tema de la violencia.

“Este gobierno ha sido negligente y cómplice de la violencia que hoy viven las mujeres. No quieren hablar de su responsabilidad con la violencia que sufren las mujeres y el derecho que tenemos de vivir en paz”, señaló.

El 25 de noviembre fue declarado por la ONU como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en memoria de las hermanas Mirabal, víctimas de femicidio político por parte de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana, en 1960.