Política

Diputados avalan reforma constitucional para limitar derecho a no declarar contra familiares en casos de abuso infantil

El proyecto cuenta con respaldo de la Fiscalía, pero enfrenta críticas de la Defensa Pública y de especialistas que cuestionan su redacción y sustento jurídico

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Por Lucía Astorga
La iniciativa de ley busca fortalecer la justicia contra las agresiones de las que sean víctimas los menores de edad.







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Reforma constitucionalDerecho de abstención a declararAbuso sexual
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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