Política

Diputados acuerdan avanzar con elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional

Luego de recibir respuesta del presidente de la Corte Plena, Yara Jiménez establece fecha para elegir magistraturas suplentes y evitar parálisis de ese tribunal

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Por Aarón Sequeira
Diputados, plenario legislativo, 11 de mayo 2026
Los jefes de las fracciones acordaron tramitar el nombramiento de magistrados constitucionales suplentes el próximo miécoles 27 de mayo. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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