Diputados acuerdan avanzar con elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional

Los jefes de las fracciones acordaron tramitar el nombramiento de magistrados constitucionales suplentes el próximo miécoles 27 de mayo.

Los jefes de las fracciones legislativas acordaron este jueves, en su reunión semanal, avanzar con el proceso de elección de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, luego de recibir una comunicación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.

La decisión se tomó después de que Aguirre contestó que no hay ningún proceso de elección de nuevos candidatos a las suplencias, tal como lo habían sugerido Nogui Acosta, jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), y el subjefe oficialista, Juan Manuel Quesada.

La primera vocera partidaria que lanzó la petición de avanzar con ese proceso de nombramiento fue Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), quien enfatizó que la Corte aclaró la duda planteada por el partido de gobierno, quien se ha opuesto desde el periodo anterior, a la elección de suplencias.

“El oficio del presidente de la Corte es sumamente claro y contundente, más bien, nos dice que no pueden abrir un nuevo concurso de candidaturas y nos insiste en que nos corresponde a nosotros”, dijo Gordienko.

Desde mediados de diciembre, la Sala Constitucional se quedó sin suplentes, que son fundamentales para permitir que la tramitación de los recursos de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las consultas legislativas no se detenga.

Durante los últimos cinco meses, ese tribunal ha trabajado solo con sus magistrados propietarios, pero una eventual incapacidad, solicitud de permiso o de vacaciones de esos jueces significaría una parálisis para la tutela de los derechos constitucionales de los costarricenses.

Ante la claridad de que la Corte mantiene la nómina de las 18 candidaturas para elegir al menos nueve magistrados suplentes, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, propuso la sesión del miércoles 27 de mayo para tramitar la elección de esas magistraturas.

La jerarca legislativa confirmó que la respuesta de Aguirre es que se mantiene la nómina y pide continuar con la elección a partir de los nombres ya propuestos.

En febrero pasado, la Comisión de Nombramientos sugirió los nombres de cinco hombres y cuatro mujeres para esas suplencias: Mauricio Chacón Jiménez, Kattia Araya Zúñiga, Alexandra Alvarado Paniagua, Fernando Lara Gamboa, Aracelly Pacheco Salazar, Abraham Sequeira Morales, Songhay White Curling, Roberto Garita Navarro y Jorge Isaac Solano Aguilar.

Sin embargo, después de seis rondas de votación, los anteriores legisladores no se pusieron de acuerdo, en buena parte por el bloqueo del partido de gobierno que lideraba Pilar Cisneros y sus aliados de Nueva República y el PUSC.

Ahora, son los cuatro partidos del autodenominado Bloque Democrático (PLN, FA, PUSC y CAC) los que presionan por avanzar con esos nombramientos, frente a la reticencia de Pueblo Soberano.