Política

Diputado limonense propone usar dinero de peajes para construir túneles falsos en ruta 32

Aunque los túneles falsos no son una idea nueva, un diputado limonense propone darle financiamiento como solución a los constantes cierres en la carretera al Caribe

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Por Roger Bolaños Vargas
Túnel falso, usado en la carretera One Million Dollar Highway, en Colorado, Estados Unidos, para que los derrumbes de las laderas no caigan sobre la vía
En la carretera One Million Dollar, en Colorado, Estados Unidos, se construyeron estas estructuras para que los derrumbes de las laderas no caigan sobre la vía. (Roberto Protti/Cortesía:)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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