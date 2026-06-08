Diputado limonense propone usar dinero de peajes para construir túneles falsos en ruta 32

En la carretera One Million Dollar, en Colorado, Estados Unidos, se construyeron estas estructuras para que los derrumbes de las laderas no caigan sobre la vía.

El diputado limonense por el Partido Liberación Nacional (PLN), Mangel McLean, presentó un proyecto de ley que propone usar el dinero recaudado en los peajes de las autopistas Florencio del Castillo, Bernardo Soto y Braulio Carrillo, para construir túneles falsos en la ruta 32.

La propuesta de McLean, bajo el número de expediente 25.604, pretende que pueda invertirse el dinero de los peajes en el mejoramiento de cualquier ruta de la red vial nacional, y no únicamente en la carretera donde se efectuó el cobro, como es en la actualidad.

El objetivo de la iniciativa es que los fondos se destinen a las carreteras más críticas y altamente vulnerables. Según datos aportados por McLean, esto encaja con la ruta 32, la vía por la que pasan más de 1.000 contenedores diarios, cerca del 80% de las exportaciones del país, y que estuvo cerrada 30 días durante el 2025.

Solo en el año 2024 las pérdidas ocasionadas por los cierres en la ruta 32 superaron los $27 millones, según estimaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Se contabilizaron al menos 30 interrupciones en el tránsito en 11 meses del año.

Cada día de cierre de la ruta representa pérdidas cercanas a los $906.000 por los perjuicios y gastos adicionales que provocan en turismo, exportaciones y comercio en general, según datos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Además, los deslizamientos han provocado pérdidas humanas.

Imagen de un derrumbe de 5.000 metros cúbicos de material sobre la ruta 32 en junio del 2022.

Túneles falsos, ¿en qué consiste?

La idea no es nueva. La posibilidad de hacer túneles falsos en la ruta 32 se discute desde hace más de una década. En 2013 la Cámara de la Construcción hizo una propuesta; en 2020, el entonces ministro Rodolfo Méndez Mata habló sobre la propuesta (presentada desde 2018) de construir 2,2 kilómetros de túneles falsos a lo largo del cerro Zurquí.

Pero ninguna de estas propuestas se ha materializado.

Muchos especialistas y exministros han valorado la construcción de “túneles falsos” para acabar con esta problemática. Recientemente, el geólogo Roberto Protti Quesada explicó en qué consisten estas obras de infraestructura.

Se trata de estructuras construidas en zonas montañosas para proteger las vías de transporte de posibles derrumbes o deslizamientos. Cuando los ingenieros detectan un punto con gran incidencia de derrumbes en una carretera, en ese lugar construyen una especie de túnel con gran inclinación, que permita que el material de la montaña caiga sobre la estructura y siga su inercia hacia abajo.

Estas estructuras son utilizadas en otros países tropicales, por ejemplo, en Colombia.

Desde el punto de vista de Protti, “Costa Rica cuenta con la capacidad técnica, ingenieril y constructiva para desarrollar obras de este tipo en los tramos más críticos de la ruta 32, incluso sin necesidad de suspender el tránsito durante su ejecución“.

El diputado Mangel McLean propone darle un nuevo impulso a la ya añeja propuesta de contruir túneles falsos en la ruta 32. (Jose Cordero/José Cordero)

En entrevista con La Nación, McLean explicó que son cuatro los puntos específicos de la ruta 32 donde se presentan la mayoría de deslizamientos, y están ubicados entre los kilómetros 20 y 22.

Actualmente, el peaje de la ruta 32 recauda cerca de ¢1.200 millones anuales.

“Los usuarios de la Ruta 32 sabemos a qué hora salimos, pero nunca cuánto tardaremos en llegar. En el tramo del Zurquí nos enfrentamos a presas interminables, fuertes lluvias, caída de árboles y derrumbes que paralizan el país”, señaló el diputado.

McLean también propone modificar la Ley de Creación del Conavi para potenciar el uso de los recursos recaudados.

Su plan es que se habilite al Conavi para realizar contrataciones de hasta 12 años, con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución y mantenimiento de las obras públicas sin interrupciones burocráticas.

Además, el proyecto de ley dispone que los fondos recaudados para el mejoramiento, construcción o protección de las vías deben invertirse con base en criterios técnicos, basándose en la seguridad, la continuidad del servicio público y la relevancia estratégica de las vías.

En palabras del geólogo Roberto Protti, “los derrumbes seguirán ocurriendo, y la solución consiste en permitir que el material deslizado pase por encima de la carretera, sin invadirla. Los túneles falsos ofrecen precisamente esa posibilidad. Debemos dejar de intentar evitar lo inevitable".