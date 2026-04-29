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Túneles falsos: la solución definitiva para acabar con los cierres por derrumbes en la ruta 32

Los derrumbes seguirán ocurriendo. La solución consiste en permitir que el material deslizado pase por debajo de la traza de la carretera, sin invadirla. Los túneles falsos ofrecen, precisamente, esa posibilidad

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Por Roberto Protti Quesada
Túnel falso, usado en la carretera One Million Dollar Highway, en Colorado, Estados Unidos, para que los derrumbes de las laderas no caigan sobre la vía
En la carretera One Million Dollar, en Colorado, Estados Unidos, se construyeron estas estructuras para que los derrumbes de las laderas no caigan sobre la vía. (Roberto Protti/Cortesía:)







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