Diputada denuncia violencia digital tras crítica al presidente Chaves: recibió mensajes ‘muy violentos’ por ser madre y opinar

La diputada del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén, denunció que sufrió violencia digital luego de hacer una publicación en la que cuestionaba al presidente Rodrigo Chaves.

En la noche del jueves 27 de noviembre, Guillén escribió que luego de hacer la publicación recibió “comentarios chavistas muy violentos por ser madre y opinar públicamente en mi rol de diputada”.

La diputada Sofía Guillén denunció violencia política en entorno digitales por ser madre y tener un rol público (Tomado de redes sovc/La Nación)

En la publicación, la diputada aparece con el bebé en brazos, y adjuntó una foto con el collage de los comentarios en su contra: “Póngase a hacer oficio y deje la vagancia... mucha ropa y trastes en su casa”, decía uno de los mensajes. “Señora dedíquese a su bebé, no se riegue la bilis...”, decía otra publicación.

El comentario que desató la violencia digital en su contra fue uno en el que dijo que recién se enteraba de que el presidente Chaves “también se agarró” con la Iglesia Católica.

“Nuestro brillante Presidente, el economista agrícola del Banco Mundial que cree que un tractor es un bien de lujo, se ha peleado con medio país en cuestión de 3 años", decía parte de la publicación, y citaba todas las instituciones, movimientos y gremios con los que el presidente ha tenido diferencias.

Hasta el momento, la publicación tiene 1.500 comentarios y ha sido compartida 585 veces.

Los comentarios que recibió la diputada Sofía Guillén (Tomada de redes sociales/La Nación)

Al respecto de los comentarios que recibió, Guillén dijo que no es la primera vez ni será la última que la quieran callar por tener un bebé.

“Les quiero contestar por esta única vez. Y lo hago así, con una sonrisa de absoluta felicidad: Sí, yo amamanto y a la vez opino. Materno y cuestiono. Cuido y levanto la voz. Porque ser madre no equivale al silencio, sino a la acción y a la construcción del futuro. Porque ahora tengo una razón más para luchar y no me da la gana cerrar la boca”, escribió la legisladora.

Guillén fue la única legisladora embarazada durante el actual periodo. En ese tiempo compartió vivencias de su proceso con los costarricenses.

La diputada del FA, desde el pasado 3 de octubre, se encuentra con licencia de maternidad. Se reincorporará a su trabajo en la Asamblea Legislativa en al menos cuatro meses.