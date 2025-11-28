Política

Diputada denuncia violencia digital tras crítica al presidente Chaves: recibió mensajes ‘muy violentos’ por ser madre y opinar

La diputada Sofía Guillén denunció haber sufrido violencia digital tras criticar al presidente Rodrigo Chaves

Por Julián Navarrete Silva

La diputada del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén, denunció que sufrió violencia digital luego de hacer una publicación en la que cuestionaba al presidente Rodrigo Chaves.








Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

