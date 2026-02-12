Política

Diputada denuncia deterioro en instalaciones de Parque Lorne Ross

Kattia Cambronero publicó fotos en las que se observan áreas administrativas cubiertas de escombros y basura

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
parque
Las oficinas se encuentran abandonadas y deterioradas, denunció la diputada Kattia Cambronero. (Cuenta de X de Kattia Cambronero/Cuenta de X de Kattia Cambronero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Parque Lorne RossKattia CambroneroSanta Ana
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.