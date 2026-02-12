Diputada denuncia deterioro en instalaciones de Parque Lorne Ross

(Cuenta de X de Kattia Cambronero/Cuenta de X de Kattia Cambronero)

Las oficinas se encuentran abandonadas y deterioradas, denunció la diputada Kattia Cambronero.

La diputada independiente Kattia Cambronero denunció en sus redes sociales el deterioro que sufren las instalaciones del Parque Lorne Ross, en Río Oro de Santa Ana.

Las fotos publicadas por Cambronero muestran el abandono en las áreas administrativas, donde el suelo está cubierto de escombros y basura, y un vivero, donde se observan macetas vacías y tiradas, así como agujeros en la malla sarán.

Ante consulta de La Nación, el encargado de prensa de la legisladora indicó que este deterioro se presenta desde que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) concluyó el contrato con Fundazoo para administrar el Centro de Conservación de Santa Ana, el 10 de mayo del 2024.

Indicó que, dos meses después, una auditoría del Minae recomendó varias medidas de mantenimiento urgentes en el parque.

Gracias Pilar Cisneros y @CRMinae ayudar a la destrucción del Parque Lorne Ross. Gran aporte a Santa Ana.! pic.twitter.com/ievrNT1js5 — Kattia Cambronero Aguiluz (@AguiluzKattia) February 12, 2026

Además, el 28 de abril del 2025, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por Cambronero y el Movimiento Ciudadano Salvemos el Parque Lorne Ross, el cual exigía al Minae ejecutar las recomendaciones de dicha auditoría.

El parque fue foco de controversia cuando, en el 2024, el Partido Liberal Progresista (PLP) impulsó un proyecto de ley para crear el Parque Natural Urbano Lorne Ross, de acuerdo con la voluntad de los donantes, Lorne Ross y su esposa, Agnes May, quienes lo cedieron en 1975.

No obstante, la diputada oficialista Pilar Cisneros presentó mociones para frenar la iniciativa, mientras promovía un proyecto alternativo para establecer un “parque de agua” con fuentes, chorros y luces artificiales.

El parque finalmente fue creado por decreto ejecutivo, el pasado 2 de diciembre.