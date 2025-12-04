Gobierno oficializa la creación del Parque Lorne Ross Ashley en finca donde Pilar Cisneros impulsó un ‘parque de agua’

El Gobierno declaró el Parque Natural Urbano Lorne Ross Ashley mediante un decreto publicado en La Gaceta. Foto: Rafael Pacheco Granados

Tras casi medio siglo de su donación para la conservación de la naturaleza, el gobierno dio oficialmente vida al Parque Natural Urbano (PANU) Lorne Ross Ashley, ubicado a ambos lados de la ruta 27, en el distrito de Uruca (Río Oro), Santa Ana. El pasado 2 de diciembre, se publicó en La Gaceta el decreto N.° 45316-MINAE.

Se trata de una propiedad de 52 hectáreas, antes conocida como Centro de Conservación de Santa Ana, sobre la cual, en 2024, la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, propuso crear un “parque de agua” inspirado en uno de su natal Perú.

La administración del nuevo parque quedará a cargo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), que deberá preparar y ejecutar, en un plazo de dos años, un Plan General de Manejo. Ese documento definirá la zonificación y los usos permitidos dentro del área protegida.

Vista del terreno donde se ubicará el Parque Natural Urbano Lorne Ross Ashley, una finca de 52 hectáreas destinada a conservación desde 1975. (Foto: Marianela Lobo.)

El terreno fue donado al Estado en febrero de 1975 por el señor Lorne Ross y su esposa, Agnes May, quienes dejaron como condición que se destinara a la conservación de la naturaleza y a la creación de un parque zoológico y botánico nacional.

Con este decreto, el Estado retoma, casi medio siglo después, la finalidad que los donantes establecieron para esta finca.

En 2024, el futuro de este terreno provocó un debate abierto en la Asamblea Legislativa. El Partido Liberal Progresista (PLP) impulsó un proyecto de ley para crear el Parque Natural Urbano Lorne Ross, de acuerdo con la voluntad del donante, y que estaría administrado por la Municipalidad de Santa Ana.

No obstante, Pilar Cisneros, presentó mociones para frenar la iniciativa, mientras promovía un proyecto alternativo para establecer un “parque de agua” con fuentes, chorros y luces artificiales.

Vecinos de Santa Ana se manifestaron para exigir que el terreno mantuviera su vocación de conservación y rechazar la propuesta de Pilar Cisneros de convertirlo en un ‘parque del agua’. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La propuesta generó resistencia entre vecinos del cantón, quienes se organizaron para exigir que se respetara la voluntad de los donantes y que la finca continuara destinada a la protección de los recursos naturales y culturales del entonces Centro de Conservación Santa Ana.

En ese entonces, el Concejo Municipal de Santa Ana acordó por unanimidad apoyar el proyecto de ley para la creación del Parque Natural Urbano Lorne Ross y oponerse a iniciativas alternas.

Espacio de interés público

El decreto declara el Parque Natural Urbano Lorne Ross Ashley como un espacio de interés público debido a su modelo de gobernanza, que integra al Gobierno Central, el gobierno local y las comunidades vecinas.

El Sinac deberá asegurar los recursos necesarios para atender las necesidades de operación, manejo y desarrollo del parque. Además, deberá establecer mecanismos de coordinación que permitan la participación de las comunidades.

Áreas boscosas dentro de la finca donada por Lorne Ross y Agnes May, cuyo uso quedó definido con el decreto publicado en La Gaceta. Fotografía Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

El terreno alberga al menos 228 especies de fauna, de las cuales ocho presentan poblaciones reducidas y tres se encuentran en peligro de extinción.

Entre los objetivos de gestión destacan: garantizar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales del sitio; impulsar programas de educación ambiental; promover la rehabilitación ecológica con especies nativas; ofrecer zonas seguras de recreación y cultura; y regular el ecoturismo y el turismo histórico-arquitectónico, entre otros.