El País

Gobierno oficializa la creación del Parque Lorne Ross Ashley en finca donde Pilar Cisneros impulsó un ‘parque de agua’

Casi medio siglo después, el terreno recupera el destino que sus donantes habían establecido

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Parque Lorne Ross
El Gobierno declaró el Parque Natural Urbano Lorne Ross Ashley mediante un decreto publicado en La Gaceta. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Parque Lorne Ross AshleyDecretoPilar CisnerosSistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac)
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.