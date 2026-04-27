Política

¿Destinar parte de préstamos internacionales a la CCSS? Así se posicionan los diputados electos

El Frente Amplio apoya mantener e incluso ampliar la práctica aplicada desde 2020, mientras una mayoría del PLN respalda continuar con el mecanismo

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Por Lucía Astorga, Aarón Sequeira, y Cristian Mora
Nogui Acosta, futuro jefe de fracción del oficialista PPSO, afirmó que no darán continuidad a la práctica de destinar 10% de los créditos internacionales para el pago de la deuda de la CCSS.
Nogui Acosta, futuro jefe de fracción del oficialista PPSO, afirmó que no darán continuidad a la práctica de destinar 10% de los créditos internacionales para el pago de la deuda de la CCSS. (MAYNOR/La Nación)







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Asamblea LegislativaDeuda de la CCSS10% créditos de apoyo presupuestario
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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