Descuentos de DiDi y Uber facilitarán traslados a centros de votación este 1.° de febrero: estos son los detalles

DiDi y Uber ofrecerán descuentos en viajes hacia centros de votación este domingo en varias regiones del país.

Con el objetivo de facilitar la movilización de votantes durante la jornada electoral, plataformas de transporte privado activarán descuentos especiales para traslados hacia y desde los centros de votación este domingo 1.° de febrero, día en que Costa Rica celebrará elecciones nacionales.

La iniciativa involucra a Uber y DiDi, que habilitarán promociones temporales para reducir barreras de movilidad y apoyar la participación ciudadana durante el proceso electoral, según informaron ambas compañías.

En el caso de DiDi, la medida se desarrolla en alianza con la Cámara de Comercio de Costa Rica y forma parte de la campaña institucional Su voto cuenta.

Durante el domingo, las personas usuarias de DiDi podrán acceder a descuentos de hasta un 30% en solicitudes de viaje realizadas entre las 6 a. m. y las 6 p. m., o hasta agotar existencias. El beneficio aplicará en los servicios DiDi Express, DiDi Pon Tu Precio y DiDi Taxi, utilizando el código promocional VOTACONDIDI.

Además, quienes descarguen la aplicación por primera vez y se registren como nuevos usuarios pasajeros recibirán hasta un 50% de descuento, acreditado directamente en la billetera digital de la cuenta y válido únicamente durante la jornada electoral.

Los beneficios de DiDi estarán disponibles en el Gran Área Metropolitana, Limón, Liberia y San Carlos, zonas donde la plataforma mantiene operación activa. Cada usuario podrá utilizar el descuento una sola vez durante todo el día.

Por su parte, Uber anunció que ofrecerá rebajas de hasta un 50% mediante el código promocional JALEAVOTAR26 habilitado para el domingo 1.° de febrero, también entre las 6 a. m. y las 6 p. m. El incentivo permitirá realizar dos viajes, uno de ida al centro de votación y otro de regreso.

En el caso de Uber, el monto máximo del descuento será de ¢1.500 por viaje, siempre que el punto de inicio o destino corresponda a un centro de votación oficialmente habilitado para la jornada electoral.

Desde ambas plataformas se indicó que la movilidad puede convertirse en un factor determinante para la participación ciudadana, por lo que estas acciones buscan reducir obstáculos como el congestionamiento vial, la falta de parqueo o la distancia hacia los recintos electorales.

Para aplicar el código promocional, los usuarios deben realizar los siguientes pasos: