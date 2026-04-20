Política

Defensoría urge a Chaves firmar ley contra estafas bancarias tras aprobación en la Asamblea Legislativa

Institución advierte que cada día sin la ley vigente expone a más personas a fraudes y retrasa la atención de casos

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Hakers
La Defensoría solicitó al presidente Rodrigo Chaves firmar la ley contra estafas bancarias para que entre en vigencia. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ley contra estafas bancariasRodrigo ChavesDefensoría de los Habitante
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.