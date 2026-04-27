Defensa de Marulin Azofeifa advierte riesgo por falta de cuórum en votación contra Fabricio Alvarado

El plenario de la Asamblea Legislativa debe tomar una decisión, este lunes, sobre la investigación administrativa contra el diputado Fabricio Alvarado, por presunto abuso sexual contra la exlegisladora Marulin Azofeifa.

El equipo legal de la exdiputada Marulin Azofeifa manifestó su preocupación ante la posibilidad de que no se alcance el cuórum necesario para que el plenario de la Asamblea Legislativa sesione este lunes por la tarde.

En la agenda figura la decisión que deben tomar los diputados sobre si procede o no una amonestación ética pública contra Fabricio Alvarado, en relación con una denuncia por presunto abuso sexual contra Azofeifa.

“Si esto llegase a ocurrir, se acudiría a la vía contenciosa administrativa por responsabilidad personal y solidaria de las diputaciones que no permitan que la votación se lleve a cabo. Esta responsabilidad implicaría que tendrían que responder con su patrimonio personal en caso de ser encontrados responsables por conductas omisivas”, advirtió el equipo legal de Azofeifa.

La oficina de prensa del presidente legislativo, Rodrigo Arias, confirmó a La Nación que para la sesión de este lunes —que inicia a las 3:00 p. m.— están autorizados a faltar María Marta Carballo, Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

A ellos se suman Paola Nájera y Manuel Morales, del oficialismo, así como Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), y Olga Morera, de Nueva República (PNR).

No obstante, es usual que diputados también se ausenten a las sesiones sin contar con la debida autorización. Se requieren 38 diputados para conformar el cuórum.