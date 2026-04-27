Política

Defensa de Marulin Azofeifa advierte riesgo por falta de cuórum en votación contra Fabricio Alvarado

En agenda está la decisión sobre una sanción ética contra Alvarado por presunto abuso sexual contra Azofeifa, pero su discusión depende de la asistencia de los diputados

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Por Aarón Sequeira y Lucía Astorga
Fabricio Alvarado, Pilar Cisneros, plenario
El plenario de la Asamblea Legislativa debe tomar una decisión, este lunes, sobre la investigación administrativa contra el diputado Fabricio Alvarado, por presunto abuso sexual contra la exlegisladora Marulin Azofeifa. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Marulín AzofeifaFabricio AlvaradoAmonestación ética contra diputado
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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