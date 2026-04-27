Estos son los diputados con permiso de ausentarse a las dos últimas sesiones del plenario

La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, cuenta con permiso para ausentarse a la última sesión del plenario del actual periodo, a realizarse este martes.

La Asamblea Legislativa del periodo 2022-2026 finalizará funciones oficialmente el próximo jueves 30 de abril. No obstante, los diputados acordaron adelantar el cierre para este martes 28, por lo que únicamente les restan dos sesiones de plenario antes de dejar sus respectivas curules.

Como es habitual en estas jornadas, el plenario no contará con la presencia de los 57 legisladores ni en la sesión de este lunes ni en la del martes, la última en la que se verán las caras como parlamentarios. Un grupo de diputados ya tiene autorización de la Presidencia del Congreso para ausentarse.

De acuerdo con información de la oficina de prensa del presidente legislativo, Rodrigo Arias, para la sesión de este lunes —que inicia a las 3:00 p. m.— están autorizados a faltar María Marta Carballo, Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). A ellos se suman Paola Nájera y Manuel Morales, del oficialismo, así como Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), y Olga Morera, de Nueva República (PNR).

En el caso de la última sesión del plenario del actual cuatrienio, también se prevén ausencias. No estarán Pilar Cisneros ni Paola Nájera, del oficialismo; tampoco asistirían nuevamente Carballo, Ajoy y Robles, del PUSC. A ellos se sumarían Paulina Ramírez, de Liberación Nacional (PLN), y Rosalía Brown, de Nueva República, quienes no formarían parte del cuórum.

La nueva Asamblea Legislativa que asumirá funciones el próximo 1.º de mayo, cuando los diputados electos para el cuatrienio 2026-2030 tomen posesión de sus curules.