Política

Estos son los diputados con permiso de ausentarse a las dos últimas sesiones del plenario

El cuatrienio legislativo llega a su fin con curules vacías en las últimas sesiones del plenario

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Por Lucía Astorga
23 de abril del 2026. Asamblea Legislativa. 13;00 hrs. Los diputados salientes organizan y empacan sus pertenencias con el fin de entregar sus oficinas a los legisladores del próximo período. En cajas y bolsas los legisladores de la actual administración consevan todos aquellos documentos, libros y reconocimientos recibidos y atendidos durante su estadía en la asamblea. En la foto: Plenario Legislativo. Foto: Albert Marín.
La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, cuenta con permiso para ausentarse a la última sesión del plenario del actual periodo, a realizarse este martes. (Albert Marín/Albert Marín)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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