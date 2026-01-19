Política

Debate presidencial de ¡OPA!: vea aquí la transmisión en vivo del encuentro entre ocho candidatos

Este domingo, ocho candidatos presidenciales participan en el encuentro organizado por el canal ¡OPA!

Por Sebastián Sánchez
El debate del canal ¡OPA! se realiza entre ocho candidatos presidenciales de cara a las elecciones del próximo 1.° de febrero.
El debate del canal ¡OPA! se realiza entre ocho candidatos presidenciales de cara a las elecciones del próximo 1.° de febrero. (Mayela López/Mayela López)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

