Debate presidencial de ¡OPA!: vea aquí la transmisión en vivo del encuentro entre ocho candidatos

Ocho candidatos presidenciales participan este domingo, desde las 6:30 p. m., en el debate presidencial organizado por el canal ¡OPA!, de cara a las elecciones del próximo 1.° de febrero.

Los aspirantes que participan este domingo son: Álvaro Ramos, de Liberación Nacional (PLN); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Fabricio Alvarado, de Nueva República (NR); Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP); Natalia Díaz, de Unidos Podemos (PUP); y José Aguilar, de Avanza.

La candidata del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, declino participar en el evento.

La actividad se lleva a cabo en el Mercado La California, diagonal a la sede del canal ¡OPA!, ubicado en barrio La California, en San José. El encuentro es transmitido por ese medio, así como por sus plataformas digitales.