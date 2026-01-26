Política

Debate Columbia – U Latina: vea aquí la transmisión en vivo

Seis candidatos participan de la actividad; debate podrá seguirse por radio, Youtube y redes sociales

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Debate Columbia - U Latina
Seis candidaturas presidenciales participan este lunes en el debate “Costa Rica Elige 2026”, organizado por Noticias Columbia y la Universidad Latina. (La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Debate Presidencial Costa Rica Elige 2026Noticias ColumbiaU LatinaElecciones 2026Debate Columbia – U Latina
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.