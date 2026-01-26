Debate Columbia – U Latina: vea aquí la transmisión en vivo

Seis candidaturas presidenciales participan este lunes en el debate “Costa Rica Elige 2026”, organizado por Noticias Columbia y la Universidad Latina.

Noticias Columbia y la Universidad Latina realizan este lunes 26 de enero a las 6:00 p.m. el “Debate Presidencial Costa Rica Elige 2026”, en el que se presentan seis candidaturas presidenciales que aspiran a llegar a Zapote en las elecciones del próximo 1.° de febrero.

En el encuentro participan los aspirantes que encabezan la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR): Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO); Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR); José Aguilar, del Partido Avanza (PA), y Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (FA).

La actividad se desarrolla en el auditorio de la Universidad Latina y es transmitida por Radio Columbia 98.7 FM, así como por Facebook Live y el canal de YouTube de Noticias Columbia y los perfiles digitales de la Universidad Latina.

Vea aquí la transmisión en vivo