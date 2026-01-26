Puro Deporte

Elecciones 2026: Debates obligan al fútbol a jugar en horarios rarísimos; vea los casos de Alajuelense y Saprissa

Esta semana resulta muy peculiar con los partidos de Liga Deportiva Alajuelense, Saprissa y los debates de Repretel y Canal 7

Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense visitará a Guadalupe en horario atípico y lo mismo pasará con el juego de Saprissa en Pérez Zeledón.
Liga Deportiva Alajuelense visitará a Guadalupe en horario atípico y lo mismo pasará con el juego de Saprissa en Pérez Zeledón. (José Cordero y Rafael Pacheco/Fotocomposición en Canva)







