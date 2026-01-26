Elecciones 2026: Debates obligan al fútbol a jugar en horarios rarísimos; vea los casos de Alajuelense y Saprissa

Liga Deportiva Alajuelense visitará a Guadalupe en horario atípico y lo mismo pasará con el juego de Saprissa en Pérez Zeledón.

Aunque ya es costumbre que haya partidos de fútbol nacional casi todos los días, la quinta fecha del Torneo de Clausura 2026 presenta la particularidad de que se jugará en horarios rarísimos, entre semana, como efecto rebote de las elecciones.

La jornada electoral será el domingo 1.° de febrero, motivo por el que el fin de semana no habrá fútbol.

Sin embargo, los partidos que se disputarán entre martes, miércoles y jueves vieron alterado su horario.

Con la intención de que quienes ya saben por quién votar tengan más argumentos para hacerlo y los indecisos terminen de ver los panoramas completos, los debates programados para esta semana desplazaron a los partidos que se perciben como más mediáticos del horario “prime time”.

El Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense congregan a las aficiones más numerosas del país, una multitud que dicho sea de paso, cualquier partido político se desearía.

Pero imperan la lógica y el sentido común, porque no es tiempo de poner a competir al fútbol y a la política, cuando los costarricenses tienen en el poder de su voto una decisión trascendental.

Con ese razonamiento, las televisoras tomaron decisiones sobre la programación de los partidos de la Liga y la S, de manera que no choquen con los debates.

Ese es el motivo de fondo por el que este martes 27 de enero, Liga Deportiva Alajuelense visitará a Guadalupe a las 6 p. m., en el Estadio “Colleya” Fonseca.

Repretel y Monumental desarrollarán este martes lo que denominan el “Debate total”, con la presencia de ocho candidatos presidenciales:

Laura Fernández, Partido Pueblo Soberano (PPSO)

Álvaro Ramos, Partido Liberación Nacional (PLN)

Claudia Dobles, Coalición Agenda Ciudadana (CAC)

Ariel Robles, Frente Amplio (FA)

Fabricio Alvarado, Partido Nueva República (NR)

Juan Carlos Hidalgo, Partido Acción Ciudadana (PUSC)

Eliécer Feinzag, Partido Liberal Progresista (PLP)

Natalia Díaz, Unidos Podemos (UP)

Si resulta extraño que Alajuelense juegue entre semana a las 6 p. m.; todavía es más inusual que Saprissa visite al Municipal Pérez Zeledón a las 3:30 p. m., el jueves 29 de enero.

Justamente ese jueves será el debate de Canal 7, a las 8 p. m., por lo que para Teletica era importante que el encuentro entre generaleños y morados se efectuara horas antes, liberando el horario nocturno.

Al debate de Canal 7 acudirán:

Álvaro Ramos, Partido Liberación Nacional

Claudia Dobles, Coalición Agenda Ciudadana

Ariel Robles, Frente Amplio

José Aguilar, de Avanza

¿Cómo se jugará la quinta jornada del Torneo de Clausura 2026?

Martes 27 de enero

Guadalupe vs. Alajuelense, 6 p. m.

Miércoles 28 de enero

San Carlos vs. Liberia, 7 p. m.

Herediano vs. Puntarenas FC, 8 p. m.

Jueves 29 de enero

Pérez Zeledón vs. Saprissa, 3:30 p. m.

Cartaginés vs. Sporting, 6 p. m.

Hoy es lunes de fútbol y debate Este lunes se completará la cuarta jornada del Torneo de Clausura 2026 con el partido entre Pérez Zeledón y Sporting, a las 8 p. m, que se transmitirá por FUTV.



Pero antes de eso, a las 6 p. m., será el debate de Radio Columbia, al que asistirán Laura Fernández, Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Ariel Robles, Fabricio Alvarado y José Aguilar.

