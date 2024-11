Costa Rica tardaría 1.200 años en pagar expropiaciones de parques nacionales

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) dejó de pagar las tierras que expropió para crear o ampliar parques nacionales y reservas. Desde el 2021, el gobierno no presupuesta fondos para abonar lo adeudado a los expropietarios de 927 fincas. La deuda se salió de control y creció a ¢1,2 billones (millones de millones). Costa Rica tardaría 1.200 años en pagar la deuda si asignara ¢1.000 millones anuales, como hacía años atrás.

“No podemos ser tan cochinos”, afirmó el doctor en Biometría Forestal y exministro de Ambiente y Energía (2014-2018), Édgar Gutiérrez Espeleta, quien lamentó la situación.

En el 2015, la deuda estaba calculada en ¢107.000 millones y se estimaba que el país tardaría un siglo en pagar las tierras. El dato partía de cálculos hechos por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) con base en avalúos de terrenos, valores tributarios del Ministerio de Hacienda y fallos judiciales emitidos con motivo de expropiaciones.

No obstante, la situación se agravó en el 2021, cuando el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) y la entonces ministra de Ambiente, Andrea Meza, dejaron de asignar fondos para el pago de tierras en el presupuesto ordinario. La omisión se extendió a la administración de Rodrigo Chaves, al grado de que no se asignó recurso alguno en el Presupuesto Nacional del 2025.

De acuerdo con el último reporte realizado por el Sinac en el 2024, ahora el Estado adeuda un monto de ¢1.246.127 millones, correspondientes a 221.600 hectáreas.

La deuda sube tanto por la actualización de los valores de la tierra como por los intereses que se acumulan. A esto se suma que se añadieron más terrenos que anteriormente no se tenían mapeados. Por ejemplo, la deuda se había incrementado un 32% entre el 2008 y el 2015, principalmente por la inclusión de más territorios y por el aumento de intereses sobre precios fijados en litigio judicial.

La estimación del valor de las fincas realizada por Sinac toma en cuenta que, según datos tributarios del Ministerio de Hacienda, el metro cuadrado de terreno es más caro en sectores turísticos o en cantones de mayor desarrollo.

Édgar Gutiérrez: ‘Los ministros tienen que defender ese presupuesto’

Gutiérrez Espeleta, ministro de Ambiente del 2014 al 2018, criticó que se dejara de presupuestar dinero para saldar las deudas con cientos de propietarios. Para el exjerarca, los ministros Andrea Meza (2020-2022) y Franz Tattenbach (2022-2024) debieron defender ese rubro de gasto.

“Durante mis cuatro años, yo fui a defender esa partida presupuestaria. Yo pensaba que era como $1 millón, pero mi jefe de despacho me recordó que algunas veces se presupuestaron hasta $1,3 millones. Yo les insistía a los abogados en que teníamos que pagarle a la gente, no podemos ser tan cochinos. Tenemos que reconocerle a los que eran legalmente propietarios, por lo menos darles algo. Los ministros tienen que hacer una labor mucho más insistente en defender ese rubro presupuestario”, declaró Gutiérrez.

El exministro explicó que es responsabilidad del país respetar las deudas que adquirió con cientos de propietarios. De lo contrario, esto puede generar una situación de indefensión e inseguridad jurídica, al evidenciar que el Estado no cumple con sus responsabilidades.

“En Costa Rica la ley no es pronta ni cumplida; entonces, se genera una situación de indefensión de los ciudadanos. A mí el Estado llega y me dice ‘esto ahora es un parque nacional’, y salado. Tengo que reclamarles que me paguen, pero me dicen que no pueden porque no tienen plata. ¿Entonces cómo hago yo?”, criticó el entrevistado.

“Es un asunto de ética, la transparencia juega un papel fundamental en la gestión pública. Si nosotros decimos que tenemos un 26% de nuestro territorio protegido, que sea así también en la práctica, no solo en el papel. Tiene que poderse constatar que las áreas protegidas están respaldadas en la práctica por el registro catastral, pero eso no es así”, concluyó Gutiérrez.

Desde el miércoles 30 de octubre La Nación envió una serie de preguntas al Minae para conocer el criterio del ministro Franz Tattenbach sobre la eliminación del presupuesto para el pago de fincas.

Al jerarca se le consultó por qué decidieron no reservar dinero para este rubro, qué justificación da a los propietarios que aún están en espera, y qué soluciones alternativas ofrece el Minae. Sin embargo, hasta el momento de publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta.

Deuda por áreas

La mayor cantidad de propiedades sin pagar está en el Área de Conservación Tempisque, donde 351 fincas están en el limbo. 287 se encuentran en el Parque Nacional Marino Las Baulas; 43 en el parque Barra Honda; 13 en la reserva Cabo Blanco, y ocho más en el Parque Nacional Diriá. La deuda asciende a ¢552.177 millones.

Por su parte, el Área de Conservación La Amistad Pacífico es la que tiene la mayor superficie en deuda, con 138.091 hectáreas. La totalidad de este terreno se ubica en 15 fincas distribuidas en el Parque Nacional Internacional La Amistad, ubicado en la frontera con Panamá.

Según la estimación que hizo Sinac sobre los montos adeudados, el Área de Conservación Tempisque, en la península de Nicoya, es la que registra el precio más alto por hectárea, con ¢122 millones. Le sigue el Área de Conservación Guanacaste, con ¢48 millones por hectárea, y Área de Conservación Pacífico Central, con ¢29 millones por hectárea.

Después del Marino Las Baulas, el parque nacional con mayor cantidad de fincas en deuda es el Braulio Carrillo, con 50, seguido por el Carara, con 48, y La Cangreja, con 45.

Respecto a los volcanes, en el Turrialba hay 41 propiedades sin pagar; en el Irazú hay 40 y en el Poás hay 37. El volcán Tenorio tiene 27 fincas sin pagar y el volcán Arenal tiene 15.

Costa Rica cuenta con 30 parques nacionales, luego de la incorporación en el año 2020 de la Isla San Lucas mediante la aprobación de una ley.

