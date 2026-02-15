Costa Rica impulsa en Alemania candidatura de Rebeca Grynspan para Secretaría General de la ONU

Rebeca Grynspan es la candidata costarricense para ocupar la secretaría general de la ONU.

El ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, promovió la elección de Rebeca Grynspan para dirigir la Secretaría General de las Naciones Unidas durante su participación en un panel de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

“Se trata de una decisión política de alto impacto que fortalecería la legitimidad democrática, la autoridad moral y la eficacia política de la Organización. Las mujeres representan más de la mitad de la población mundial y son actores centrales en los procesos de desarrollo, construcción de paz y estabilidad social”, indicó André.

El jerarca aseveró que “la ausencia histórica” de una mujer en ese cargo “constituye una brecha de representación que debilita la credibilidad” del sistema multilateral ante las sociedades a las que sirve.

El ministro afirmó que la ONU atraviesa actualmente un momento que “exige reflexión profunda” sobre la adecuación de su estructura, sus mecanismos operativos y sus prioridades estratégicas, por lo que el liderazgo de quien ocupe la Secretaría General es decisivo.

El canciller Arnoldo André presentó, en noviembre del año pasado, a Rebeca Grynspan como candidata de Costa Rica a la Secretaría General de la ONU. (John Durán/La Nación)

“Quien ejerce este cargo no se limita a administrar la Organización; define la orientación política del sistema multilateral, influye en la capacidad de prevención y gestión de conflictos y determina la credibilidad de las Naciones Unidas como actor legítimo y eficaz. Por ello, su elección constituye una decisión de alta relevancia política y estratégica para los Estados miembros”, añadió el canciller.

El representante del país, además, enfatizó la necesidad de actualizar la agenda política de la ONU y realizar reformas que permitan fortalecer su multilateralismo, consolidar una base financiera sostenible y modernizar la estructura organizativa y los procesos de toma de decisiones, así como llevar adelante la reforma del Consejo de Seguridad.

Rebeca Grynspan fue anunciada por el Gobierno de Costa Rica como candidata para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) en octubre del año pasado.

Grynspan es economista y fue vicepresidenta de la República. Actualmente ocupa el cargo de secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y, de resultar electa, sería la primera mujer en dirigir la organización en sus 80 años de historia.