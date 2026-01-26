¿Consultó su centro de votación en dónde votar y sale ‘por definir’?: esta es la razón

Al buscar en la página oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dónde votar este domingo 1.° de febrero, varios ciudadanos reportan que todavía no visualizan su centro de votación. ¿Por qué pasa esto?

Los usuarios comentaron a La Nación que, al ingresar el número de cédula en el sitio web, el sistema arroja las leyendas “en proceso de definición” y “por definir” en los apartados de centro de votación y dirección. Pese a ello, el sitio sí despliega el número de mesa y de elector.

El TSE explicó a La Nación que la mayoría de los casos se concentran en San Francisco de Heredia.

Además, hay al menos 10 centros de votación en proceso de definición.

El TSE habilitó una herramienta de ¿dónde votar? para conocer el centro de votación, pero a varias personas les aparece "en proceso de definición". Este es un ejemplo real de cómo se visualiza en este momento. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

¿Cuándo estará disponible el centro de votación?

Según el TSE, el proceso de ratificación de los centros de votación inició en diciembre pasado y, en ese momento, la mayoría de los recintos quedaron debidamente confirmados. No obstante, algunos centros educativos estaban programados para ser visitados durante una segunda gira en enero.

Al llegar a estos centros —que ya habían sido ratificados— para completar el trámite con la firma final, las autoridades electorales se encontraron con que las instituciones educativas estaban en labores de mantenimiento, sin que el TSE hubiera sido informado previamente.

Estas obras podrían estar relacionadas con órdenes sanitarias en los centros educativos o bien con trabajos que el Ministerio de Educación Pública (MEP) suele realizar durante el periodo de vacaciones para mejorar la infraestructura.

“Ante esa situación hemos tenido que recurrir a otro centro. Si es un centro privado al que vamos a pasar el centro de votación, se ocupa lo que es el visto bueno del Tribunal, de las magistradas y magistrados. En ese proceso están máximo 10 centros de educación”, explicó Alejandra Peraza, vocera del departamento de Programas Electorales del TSE.

De esta manera, el total de la población empadronada que aún no puede visualizar su centro de votación podrá hacerlo a más tardar este jueves 29 de enero.

“Nosotros esperamos que ya el día de mañana en la tarde tengamos si no la totalidad, por lo menos la mayoría. (...) Decimos que mañana en la tarde y máximo el jueves, pero esperamos no llegar hasta el jueves y que tal vez ya mañana la mayoría estén ratificados y la información esté disponible para que las personas puedan consultar su lugar de votación”, concluyó Peraza.

¿Dónde votar?

Si usted aún no ha verificado su lugar de votación, puede hacerlo siguiendo estos pasos:

Ingrese al enlace oficial: https://www.tse.go.cr/dondevotar/. Digite su número de cédula (sin guiones ni espacios).

Así se ve la imagen en el sitio web del TSE donde usted puede ver dónde votar. (Captura de pantalla/sitio web TSE)

El sistema desplegará un cuadro con la siguiente información:

Provincia, cantón y distrito electoral.



Centro de votación (usualmente una escuela o colegio y, en algunos casos, una universidad).

Dirección exacta del inmueble.

Número de mesa y número de elector.

Contar con el número de mesa y de elector agiliza el proceso el día de los comicios, ya que permite a los delegados del TSE ubicarlo con mayor rapidez en el padrón físico y entregarle las papeletas.

Datos clave sobre el padrón y la cédula que debe tener en cuenta

Antes de que asista a emitir su voto, es importante que tome en cuenta las siguientes disposiciones:

Actualización de domicilio: El plazo para cambiar el lugar de votación venció el 30 de setiembre de 2025. Quienes no realizaron el trámite en el plazo establecido deberán votar en el centro asignado anteriormente.

El plazo para cambiar el lugar de votación venció el 30 de setiembre de 2025. Quienes no realizaron el trámite en el plazo establecido deberán votar en el centro asignado anteriormente. Nuevos electores: Los jóvenes que cumplen 18 años a más tardar el 1.° de febrero de 2026 debieron empadronarse antes de octubre pasado. De lo contrario, no podrán votar en esta ocasión.

Los jóvenes que cumplen 18 años a más tardar el 1.° de febrero de 2026 debieron empadronarse antes de octubre pasado. De lo contrario, no podrán votar en esta ocasión. Documento válido: El único documento permitido es la cédula de identidad física (tanto el formato anterior como el nuevo). No se permitirá el uso de la Identidad Digital Costarricense (IDC).

El único documento permitido es la cédula de identidad física (tanto el formato anterior como el nuevo). No se permitirá el uso de la Identidad Digital Costarricense (IDC). Cédulas vencidas: Se puede votar con cédula vencida, siempre y cuando el documento no tenga más de un año de caducidad. Es decir, si venció a partir del 1.° de febrero de 2025, es válida para votar.

Según los registros del TSE, un total de 3.731.788 costarricenses están habilitados para ejercer el sufragio en estas elecciones.