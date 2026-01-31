¿Cómo funciona el voto asistido y otras facilidades para personas con discapacidad en estas elecciones 2026?

Tiene 98 años y nació el 09 de abril de 1923, la nieta lo acompañó, se llama Rubén Bogantes Salazar y votó en la Escuela de Canáda en el Distrito de la Suiza. Foto: Keyna Calderón

Las personas con discapacidad o adultos mayores cuentan con varias facilidades para apoyar el ejercicio de su voto en las elecciones 2026.

Una de ellas es el voto asistido. Esta es una situación excepcional que se establece cuando un votante se ve imposibilitado, ya sea para llegar a la urna o para sufragar por sí mismo, y acude con una persona mayor de edad de su confianza para que le asista en el proceso. En estos casos, ambas personas ingresan juntas al recinto electoral y se ejerce el voto sin que nadie más vea el resultado.

Otra es el auxiliar de discapacidad. Se trata de un proyecto piloto, que consiste en un voluntario que se encargará de atender a las personas con discapacidad y adultas mayores cuando ingresen al centro de votación, para facilitarles su experiencia al votar. Este auxiliar no acompañará a las personas a la urna.

Estas son las facilidades que tienen las personas con discapacidad para votar en las elecciones 2026. (Tribunal Supremo de Elecciones/Tomado de Facebook)

Apoyos al llegar a la urna

Los votantes también contarán con otros apoyos al llegar a al junta receptora de votos. En ellos sobresalen fichas con instrucciones para votar y guías para firmar. Además, hay lupas y plantillas transparantes para quienes tienen alguna discapacidad visual.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en Costa Rica hay 676.310 personas que viven con una discapacidad. Ellas representan el 17,2% de los mayores de edad. De ellas, 192.373 (el 28,44%) tienen una discapacidad de leve a moderada y 483.937 (71,56%), una severa.

Por otra parte, se estima que el 9% de la población costarricense tiene 65 años o más. De acuerdo con el TSE, hay 600.565 adultos mayores inscritos para votar, ellos constituyen el 16,09% del padrón. De ellos 125.198 tienen 80 años o más, y representan el 3,35% del padrón.