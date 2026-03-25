Comisión que investiga presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado define lista de testigos y los cita a todos para el mismo día

La comisión que investiga la denuncia por presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado hacia Marulin Azofeifa citará al diputado para declarar el 10 de abril.

La comisión especial que investiga la denuncia por presunto abuso sexual del diputado Fabricio Alvarado, en perjuicio de la exlegisladora y asesora legislativa Marulin Azofeifa, definió este martes la lista de testigos para analizar la acusación y acordó citarlos a todos para el mismo día.

Se trata de los testigos aportados por la representación legal de Azofeifa.

Entre ellos están:

César Zúñiga, tesorero de Nueva República y quien fungía como asesor de Fabricio Alvarado para el momento de los hechos

Bernarda Trejos Sandoval, madre de la exdiputada

Rubén Castillo, quien era médico del Departamento de Servicios de Salud del Congreso

Alejandra Cruz, psicóloga de la Asamblea

Guido Campos Mora, asesor legislativo

También, se aprobó la convocatoria para las partes, para que tanto Marulin Azofeifa como Fabricio Alvarado rindan declaración.

La sesión con todos los testigos y las declaraciones de las partes se realizará el próximo viernes 10 de abril, a partir de las 10 a. m.

Fabricio Alvarado no aportó testigos

Por su parte, la defensa del jefe de fracción del Partido Nueva República no aportó ninguno. El abogado de Alvarado había abogado por que se declarara la incompetencia de la comisión investigadora, pero ese argumento fue rechazado este martes, por los diputados.

Una resolución del presidente de la comisión, el diputado Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), acogió el criterio del Departamento de Asesoría Legal, donde se señaló que el procedimiento legislativo no es incompatible con el proceso judicial, y se pueden tramitar simultáneamente, pues tienen consecuencias diferentes.

Una vez anunciada la resolución, Pacheco puso a votación la moción para convocar a los diferentes testigos, que fue aprobada por los tres diputados presentes.

Durante la sesión de la comisión de este martes, la liberacionista Rosaura Méndez presentó un reclamo contra Olga Morera como integrante de la comisión, pues en la denuncia de Marulin Azofeifa, se detalla que era precisamente la diputada fabricista a quien se tenía que reportar Azofeifa como asesora legislativa.

Sin embargo, Morera se defendió bajo el argumento de que ya Azofeifa no coordinaba con ella desde que empezó el proceso contra Fabricio Alvarado.

De hecho, alegó que ella no sabía por qué la exdiputada se había ido a hacer teletrabajo, pues a ella solamente se lo pidieron por un supuesto asunto personal.

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