Política

Comisión que investiga presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado define lista de testigos y los cita a todos para el mismo día

Defensa del diputado de Nueva República no presentó un solo testigo; segunda sesión se realiza más de un mes después de integrada la comisión

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Por Aarón Sequeira
Plenario Legislativo
La comisión que investiga la denuncia por presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado hacia Marulin Azofeifa citará al diputado para declarar el 10 de abril. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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