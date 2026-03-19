Política

Cancelan sesión de comisión que investiga a Fabricio Alvarado por pedido de tres diputados

Congresistas del partido de gobierno, de Nueva República y de Liberación Nacional se iban a ausentar de la segunda sesión del órgano investigador

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Por Aarón Sequeira
Diputados. Plenario. Asamblea Legislativa.
Después de convocada la sesión de la comisión investigadora de Fabricio Alvarado, el chavista Waldo Agüero pidió permiso para ir a otra actividad. Su despacho no respondió de qué actividad se trata. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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