Cancelan sesión de comisión que investiga a Fabricio Alvarado por pedido de tres diputados

Después de convocada la sesión de la comisión investigadora de Fabricio Alvarado, el chavista Waldo Agüero pidió permiso para ir a otra actividad. Su despacho no respondió de qué actividad se trata.

La segunda sesión de la comisión especial investigadora por la denuncia de hostigamiento sexual de Fabricio Alvarado fue cancelada el miércoles por la noche, luego de que tres diputados pidieron permiso al presidente de ese órgano, Alejandro Pacheco, para ausentarse a otros asuntos.

La de este jueves sería apenas la segunda sesión, un mes después de que se integró esa comisión y se nombró su directorio, el 17 de febrero.

A los cinco diputados que integran el foro les quedan menos de 30 días para emitir un informe, el 17 de abril, sobre la denuncia presentada por la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa contra Fabricio Alvarado, por presuntos comportamientos de abuso sexual hacia ella.

Aparte de Pacheco, el foro lo conforman la fabricista Olga Morera, como secretaria; la independiente Johana Obando, la liberacionista Rosaura Méndez y el chavista Waldo Agüero.

La primera diputada que había solicitado permiso fue Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien había informado que esta semana tenía un viaje.

También pidieron permiso Olga Morera, subjefa del Partido Nueva República (PNR), la misma agrupación que integra y lidera Fabricio Alvarado, quien en principio debe participar de otra comisión, a la misma hora, y finalmente Waldo Agüero, quien “ha solicitado permiso porque tiene un compromiso previo”.

La diputada Olga Morera tendría otra comisión a la misma hora del órgano investigador. Su despacho no respondió consultas. (Archivo LN/La Nación)

Así lo informaron los técnicos de la comisión a los correos oficiales de los respectivos diputados que integran la comisión.

Consultado respecto a la decisión de cancelar, después de que se había convocado apenas la segunda sesión, Pacheco confirmó que Agüero le dijo que tenía otra actividad, pero no supo de qué índole, pues cuando los diputados son convocados a una sesión de un órgano que integran, esa es su prioridad.

El despacho de Waldo Agüero negó que el chavista haya pedido permiso oficialmente, pero Alejandro Pacheco confirmó que le había informado de forma verbal que no iba a asistir, aunque ya la comisión estaba convocada desde este miércoles, temprano.

“Ha costado pegar las agendas de todos. Doña Rosaura no quiere que se sesione mientras ella no esté, y está fuera del país. Doña Johana sale la otra semana y el del gobierno y doña Olga estaban complicados. Así es difícil”, dijo Pacheco.

El socialcristiano agregó que no se ha perdido tiempo, pues adujo que él, como presidente, ha podido hacer muchas cosas de oficio y argumentó que los plazos no se han parado. “Todo está caminando”, dijo.

Pacheco también dijo que no es posible que otros diputados sustituyan a los miembros titulares de la comisión, por su carácter de investigación confidencial, así establecido en el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas.

En el despacho de Agüero, se negaron a responder a cuál actividad debía asistir el diputado chavista y que le impedía asistir a la sesión del órgano investigador.

Más bien, respondieron que la presidencia de la comisión es la que tiene la potestad de convocar las sesiones y añadieron que la comisión logra cuórum con tres de los cinco miembros.

“Para eso, la presidencia de la comisión tiene que prevenir. Para la cancelación de una sesión, todos los diputados deben estar de acuerdo. Le sugiero que pida el oficio o copias de los correos de la desconvocatoria”, se lee en la respuesta.

En el caso de Olga Morera, su equipo de prensa no envió ninguna respuesta a la solicitud sobre la razón para no poder ir a la sesión de la comisión investigadora.

La comisión tiene el mandato legal de analizar la denuncia contra Fabricio Alvarado y establecer si cometió actuaciones de hostigamiento sexual contra la exdiputada Marulin Azofeifa, para determinar si recomiendan al plenario aprobar una sanción ética al diputado evangélico.