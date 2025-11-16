Política

¿Coincide con algún candidato? Así funciona el Votómetro para informarse antes de las elecciones

Compare sus posturas en 32 temas de interés nacional con las de 20 candidatos a la Presidencia 2026

Por Julián Navarrete Silva
El Programa Estado de la Nación (PEN) lanzó el Votómetro, una herramienta que le permite a los ciudadanos comparar su grado de coincidencia con los candidatos presidenciales en ciertos temas de interés nacional.
Las elecciones del 2026 tendrán 20 candidatos presidenciales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







