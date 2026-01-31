Claudia Dobles y Álvaro Ramos se reunieron con observadores de la OEA este sábado previo a las elecciones 2026

Los candidatos Álvaro Ramos y Claudia Dobles se reunieron con la misión de observadores internacionales de la OEA de cara a las Elecciones 2026.

Claudia Dobles Camargo, candidata presidencial por la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Álvaro Ramos Chaves, candidato por Liberación Nacional (PLN), se reunieron la mañana de este sábado con la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Estas reuniones fueron por aparte con cada candidato.

“Pudimos conversar alrededor de que Costa Rica es una de las democracias más sólidas de la región. Tenemos plena confianza de que el día de mañana será una celebración democrática, donde la gente va a ir a votar en libertad y sin miedo”, destacó Dobles.

La candidata señaló que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) es garante de la democracia costarricense y que se respetará lo que este disponga, porque esa será la voluntad de los costarricenses.

Claudia Dobles se reunió con observadores de la OEA

Por su parte, Ramos subrayó la importancia de la reunión.

“Seguimos respaldando de manera absoluta la increíble labor del TSE, que por generaciones ha protegido el derecho a votar de los costarricenses. También externamos la preocupación por el rol del narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero en la economía costarricense y sus tentáculos en la Política”, señaló el candidato.

Estas reuniones ocurrieron un día antes de las elecciones 2026, donde 3.731.788 costarricenses mayores de 18 años están llamados a las urnas.

Previamente, algunas agrupaciones políticas sostuvieron reuniones individuales con representantes de la organización. En esos encuentros participaron Walter Hernández Juárez, de Justicia Social Costarricense; Luz Mary Alpízar Loaiza, de Progreso Social Democrático; Boris Molina Acevedo, de Unión Costarricense Democrática.

Además de Ana Virginia Calzada Miranda, de Centro Democrático y Social; Laura Fernández Delgado, de Pueblo Soberano, y Antonio Ortega, jefe de campaña y candidato a vicepresidente del Frente Amplio.

Este proceso electoral contará tanto con observadores nacionales como internacionales.

En los observadores internacionales habrá 48 representantes del Protocolo de Tikal y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), 54 de la misión diplomática, 27 de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 16 de la Universidad para la Paz, ocho representantes de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, tres de la Unión Europea, entre otros.

Como observadores nacionales se acreditaron 838 personas de diferentes instituciones: Defensoría de los Habitantes, Universidad de Costa Rica (UCR), Guías y Scouts de Costa Rica y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.

La labor de los observadores permite recopilar información relevante sobre el desarrollo del proceso electoral, identificar buenas prácticas y contribuir a la mejora continua de los mecanismos democráticos.