Claudia Dobles se reunió con Álvaro Ramírez, futuro jefe de fracción del PLN: ‘Cuando se trata del país, es tiempo de construir puentes’

Los diputados electos Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); y Álvaro Ramírez, de Liberación Nacional (PLN), sostuvieron una reunión la tarde de este 7 de febrero. Foto:

Claudia Dobles y Álvaro Ramírez, diputados electos de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y del Partido Liberación Nacional (PLN), respectivamente, se reunieron este sábado 7 de febrero para buscar acuerdos “por el bien de Costa Rica”.

Así lo publicó Dobles en sus redes sociales, donde escribió que tuvo la primera reunión con Ramírez, quién será el jefe de la fracción liberacionista a partir del 1.° de mayo entrante.

“Cuando se trata del país, es tiempo de construir puentes y buscar acuerdos por el bien de Costa Rica”, detalló la ex primera dama, quien también fue candidata presidencial de la CAC, en los comicios recién concluidos.

En la próxima Asamblea Legislativa, el PLN, el Frente Amplio (FA), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (estos dos últimos con bancadas unipersonales) serán oposición frente al oficialista Pueblo Soberano, que contará con 31 diputados.

La Nación solicitó más detalles de la reunión a Dobles y Ramírez; sin embargo, no obtuvo respuesta a la hora de publicar este artículo.

Un pacto

Recientemente, el excandidato presidencial y diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, invitó a las bancadas de oposición que integrarán el próximo Congreso a firmar un pacto de cara al inicio del próximo cuatrienio constitucional.

El pacto tiene cuatro puntos fundamentales, entre ellos rechazar cualquier intento de levantar derechos y garantías, la reelección presidencial continua; así como defender la división de poderes y la institucionalidad democrática.