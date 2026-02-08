Política

Claudia Dobles se reunió con Álvaro Ramírez, futuro jefe de fracción del PLN: ‘Cuando se trata del país, es tiempo de construir puentes’

Diputados electos de Coalición Agenda Ciudadana y Liberación Nacional tuvieron encuentro para ‘buscar acuerdos por el bien de Costa Rica’

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Claudia Dobles y Álvaro Ramírez sostuvieron una reunión la tarde de este 7 de febrero.
Los diputados electos Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); y Álvaro Ramírez, de Liberación Nacional (PLN), sostuvieron una reunión la tarde de este 7 de febrero. Foto: (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Claudia DoblesÁlvaro RamírezCoalición Agenda CiudadanaPLN
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.