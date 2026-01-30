Cinco leyes y un plan de siete pasos: Así es como Claudia Dobles buscaría reducir homicidios y enfrentar al narco

Cinco nuevas leyes y un plan de siete pasos conforman la estrategia de lucha contra la inseguridad de la candidata de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles Camargo.

La propuesta, cuyo principal objetivo es disminuir la cantidad de homicidios y combatir el narcotráfico, contempla, entre otras cosas, la implementación de los megaoperativos y restablecer un centro de operaciones conjunto, que permitiría la coordinación entre el Organismo de Investigación Judicial, la Fuerza Pública, Guardacostas y el Servicio de Vigilancia Aérea.

“Este centro de operaciones conjunto va a blindar las fronteras de Costa Rica del ingreso de droga al país”, explicó el exviceministro de Seguridad, Eduardo Solano, quien formó parte del equipo que colaboró en la elaboración de la propuesta contra la inseguridad.

El plan, llamado Chirripó, además contempla fortalecer los juzgados de flagrancia para que funcionen 24 horas al día y durante 7 días a la semana.

Según Solano, esos órganos judiciales “perdieron protagonismo” en los últimos 4 años, por lo que se buscará que las personas detenidas bajo esa condición no deban esperar para ser trasladadas a un proceso ordinario, sino que en pocas semanas puedan tener una sentencia firme.

En el mismo bloque de acciones se incluye el restablecimiento del Consejo Operativo de Seguridad Presidencial, el cual sería coordinado por el director de Fuerza Pública y agruparía la coordinación de todos los cuerpos policiales, así como la modernización el Instituto Costarricense sobre las Drogas (ICD).

Las medidas se complementarían con un programa de prevención social, en el que, de acuerdo con la candidata, se incluiría la acción de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Mixto de Ayuda Social.

El anterior viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, forma parte del equipo que asesora a Dobles en materia de seguridad. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Dobles aseguró que las acciones citadas tienen un impacto directo en bajar los homicidios y se sumarían a otras medidas ya mencionadas en el pasado, entre las que citó la reubicación de la Academia de Guardacostas, “donde haya costa”.

“Reabrir el punto de guardacostas de bahía Drake por donde sabemos que nos está entrando droga; reinstaurar la Policía de Control de Drogas en todos los puertos y aeropuertos del país, que son los que tienen la experiencia y no tiene sentido que no estén revisando. Vamos a girar recursos al Organismo de Investigación Judicial que ya fueron aprobados en la Asamblea Legislativa y, por supuesto, presentaremos desde el primer día un presupuesto extraordinario para seguridad”, agregó Dobles.

Nuevas leyes

Claudia Dobles presentó su estrategia de seguridad

Entre las propuestas legislativas que la candidata también enmarcó en el plan de seguridad, se encuentra una nueva Ley de Capitales Emergentes, la modificación de la Ley 7786 (sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicos, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo), una nueva Ley de Inteligencia (para remover a la DIS de la Ley General de Policía).

Asimismo, la candidata plantea un cambio en la Ley de Armas y Explosivos que permitiría modificar las penas de los delitos de posesión de armas, y que la pena mínima sea de 5 años, así como una iniciativa que permita liberar de forma más rápida a los planteles del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), a fin de contar con los espacios disponibles para disponer de los vehículos que se decomisan al crimen organizado.

El programa también propone dar vía rápida al proyecto 24.913, cuyo objetivo es modificar el Código Procesal Penal, y evitar fugas de las personas imputadas, triplicar la capacidad operativa de los juzgados y agilizar la duración de los procesos.

“Costa Rica está viviendo una crisis de seguridad sin precedentes, esta Administración no ha tenido ningún tipo de estrategia para abordarla, estamos presentando una estrategia de qué es lo que vamos a hacer de carácter urgente para los primeros 100 días, hay acciones concretas desde el primer día como recuperar los megaoperativos, tenemos un plan que tiene un programa de recuperación corta por ejemplo el control territorial, pero también un paquete de reformas legislativas y mejoras en el sistema en general y un plan de Gobierno para los próximos cuatro años en temas de seguridad”, añadió Dobles.